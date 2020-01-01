2016 Chevrolet Malibu

26 Bramsteele Rd Unit 1, Brampton, ON L6W 1B3
905-450-3030
+ taxes & licensing
SERVICE HISTORY: CHEVROLET DEALERSHIP
THIS VEHICLE IS IN EXCELLENT CONDITION
EXTERIOR PAINT 10/10 NO RUST
INTERIOR CONDTION 10/10 NON SMOKER VEHICLE
FEATURES:
ALLOY WHEELS / HEATED SEATS / KEYLESS ENTRY / POWER SEATS / POWER WINDOWS / SUNROOF / LEATHER INTERIER / BACKUP CAMERA / CRUSE CONTROL / AIR CONDITIONING
VEHICLE REGISTRATED IN ONTARIO
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- OIL CHANGE ALL FLUID TOP UPS
-PROFESSIONALLY CLEANED INSIDE AND OUT
-CAR PROOF HISTORY REPORT PROVIDED WITH EACH VEHICLE
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Telephone 905-450-3030
26 Bramsteele Rd
Brampton, ON L6W 1B3
www.vaultmotors.ca
HOURS:
Monday to Saturday: 10:00AM TO 7:00PM
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