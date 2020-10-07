Menu
Account
Sign In
Back

2019 Dodge Charger

15,650 KM

Details Description Features

$32,999

+ tax & licensing
Make it Yours
$32,999

+ taxes & licensing

Orange Fine Cars

647-797-0001

Contact Seller
2019 Dodge Charger

2019 Dodge Charger

SXT

Watch This Vehicle

2019 Dodge Charger

SXT

Location

Orange Fine Cars

69 Eastern Avenue #210, Brampton, ON L6W 1X9

647-797-0001

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$32,999

+ taxes & licensing

15,650KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6105483
  • Stock #: 1245
  • VIN: 2C3CDXJG1KH615732

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 15,650 KM

Vehicle Description

FULLY LOADED **CERTIFIED ** CLEAN CARFAX **ACCIDENT FREE **LOW KILOMETERS 15650 **

2019 DODGE CHARGER SXT  AWD.  THIS BEAUTIFUL RED ON BLACK VEHICLE IS EQUIPPED WITH  NAVIGATION  ,

REAR CAMERA ,PARKING SENSORS,SUNROOF, VENTILATED AND HEATED/POWER /MEMORY SEATS ,HEATED STEERING ,BLIND SPOTS,

REMOTE STARTER, BLUETOOTH CONNECTION , POWER WINDOWS, POWER LOCKS AND MUCH MORE 

OOP QUEBEC VEHICLE 

FREE  ** CARFAX  **  History report.

FREE SAFETY CERTIFICATION.

**  FINANCING AVAILABLE  ** For  all our Vehicles* .

WE ARE OMVIC  AND UCDA  MEMBERS  **  BUY WITH CONFIDENCE  **

SELLING PRICE DOES NOT INCLUDE HST AND LICENSING FEE.

Orange Fine Cars 

69  Eastern Avenue  , Suite # 210 

Brampton , ON , L6W-1X9

Cell    -  647  797  0001 

BY APPOINTMENT ONLY

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Balance of Factory Warranty
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
HD Radio
Bluetooth Connection
WiFi Hotspot

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Orange Fine Cars

2016 Dodge Grand Car...
 59,566 KM
$14,999 + tax & lic
2015 Chrysler 200 S
 118,000 KM
$12,999 + tax & lic
2020 Hyundai Elantra...
 24,850 KM
$17,999 + tax & lic

Email Orange Fine Cars

Orange Fine Cars

Orange Fine Cars

69 Eastern Avenue #210, Brampton, ON L6W 1X9

Call Dealer

647-797-XXXX

(click to show)

647-797-0001

Quick Links
Directions Inventory