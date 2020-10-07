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647-797-0001
69 Eastern Avenue #210, Brampton, ON L6W 1X9
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This vehicle is Safety Certified.
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FULLY LOADED **CERTIFIED ** CLEAN CARFAX **ACCIDENT FREE **LOW KILOMETERS 15650 **
2019 DODGE CHARGER SXT AWD. THIS BEAUTIFUL RED ON BLACK VEHICLE IS EQUIPPED WITH NAVIGATION ,
REAR CAMERA ,PARKING SENSORS,SUNROOF, VENTILATED AND HEATED/POWER /MEMORY SEATS ,HEATED STEERING ,BLIND SPOTS,
REMOTE STARTER, BLUETOOTH CONNECTION , POWER WINDOWS, POWER LOCKS AND MUCH MORE
OOP QUEBEC VEHICLE
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FREE SAFETY CERTIFICATION.
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SELLING PRICE DOES NOT INCLUDE HST AND LICENSING FEE.
Orange Fine Cars
69 Eastern Avenue , Suite # 210
Brampton , ON , L6W-1X9
Cell - 647 797 0001
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