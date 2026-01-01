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2023 Jeep Grand Cherokee

94,500 KM

Details Description Features

$49,900

+ taxes & licensing
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2023 Jeep Grand Cherokee

Summit Reserve 4x4 6 Passnger

Watch This Vehicle
14523913

2023 Jeep Grand Cherokee

Summit Reserve 4x4 6 Passnger

Location

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E1

905-450-0009

  1. 1785444674992
  2. 1785444675471
  3. 1785444675916
  4. 1785444676349
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  10. 1785444678971
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  22. 1785444684164
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  26. 1785444685917
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This vehicle is Safety Certified.

$49,900

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Used
94,500KM
Excellent Condition
VIN 1C4RJKEG7P8888652

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 94,500 KM

Vehicle Description

We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.29% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Wireless Charger

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Suspension

Air Suspension

Windows

Panoramic Roof

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Cooled Rear Seat(s)
Hands-Free Liftgate
Seat-Massage
Automatic Parking
Pre-Collision System

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