Menu
Account
Sign In
<p>We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.29% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.</p>

2024 Jeep Grand Cherokee

86,800 KM

Details Description Features

$37,900

+ taxes & licensing
Make it Yours

2024 Jeep Grand Cherokee

Limited 7 Passenger

Watch This Vehicle
14417412

2024 Jeep Grand Cherokee

Limited 7 Passenger

Location

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E1

905-450-0009

  1. 1783690516030
  2. 1783690516517
  3. 1783690516938
  4. 1783690517385
  5. 1783690517837
  6. 1783690518282
  7. 1783690518755
  8. 1783690519203
  9. 1783690519638
  10. 1783690520064
  11. 1783690520595
  12. 1783690521028
  13. 1783690521483
  14. 1783690521940
  15. 1783690522444
  16. 1783690522900
  17. 1783690523353
  18. 1783690523785
  19. 1783690524233
Contact Seller
Logo_NoBadges

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$37,900

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments
Used
86,800KM
Excellent Condition
VIN 1C4RJKBG9R8576940

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 86,800 KM

Disclosures

Previous daily rental This vehicle was previously used as a daily rental.

Vehicle Description

We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.29% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Heated Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From #9 Auto Sales

Used 2025 Volkswagen Jetta Comfortline Auto SPORT for sale in Brampton, ON
2025 Volkswagen Jetta Comfortline Auto SPORT 0 $26,900 + tax & lic
Used 2024 Jeep Grand Cherokee Limited 7 Passenger for sale in Brampton, ON
2024 Jeep Grand Cherokee Limited 7 Passenger 86,800 KM $37,900 + tax & lic
Used 2026 Volkswagen Tiguan Comfortline R-Line Black Edition 4MOTION for sale in Brampton, ON
2026 Volkswagen Tiguan Comfortline R-Line Black Edition 4MOTION 14,100 KM $41,900 + tax & lic

Email #9 Auto Sales

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
#9 Auto Sales

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-450-XXXX

(click to show)

905-450-0009

Quick Links
Directions Website Inventory
$37,900

+ taxes & licensing>

#9 Auto Sales

905-450-0009

2024 Jeep Grand Cherokee