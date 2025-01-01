Menu
We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.99% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.

2024 Jeep Wagoneer

46,280 KM

Details Description Features

$64,900

+ taxes & licensing
Make it Yours

2024 Jeep Wagoneer

SERIES II CARBIDE 4X4

2024 Jeep Wagoneer
13165415

2024 Jeep Wagoneer

SERIES II CARBIDE 4X4

Location

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E7

905-450-0009

Logo_AccidentFree_OneOwner

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$64,900

+ taxes & licensing

Used
46,280KM
Excellent Condition
VIN 1C4SJVBP0RS149846

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 46,280 KM

Vehicle Description

We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.99% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Adjustable Pedals
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Wireless Charger

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Push Button Start

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

#9 Auto Sales

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

905-450-0009

$64,900

+ taxes & licensing>

#9 Auto Sales

905-450-0009

2024 Jeep Wagoneer