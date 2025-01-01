Menu
<p><span style=font-family: Inter, sans-serif;>We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.99% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.</span></p>

2024 Nissan Kicks

47,797 KM

$22,900

+ taxes & licensing
2024 Nissan Kicks

SR FWD

13205450

2024 Nissan Kicks

SR FWD

Location

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E7

905-450-0009

Logo_AccidentFree_OneOwner

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$22,900

+ taxes & licensing

Used
47,797KM
Excellent Condition
VIN 3N1CP5DV6RL549037

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 47,797 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

#9 Auto Sales

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

$22,900

+ taxes & licensing>

#9 Auto Sales

905-450-0009

2024 Nissan Kicks