<p><br class=Apple-interchange-newline /><span style=font-family: Inter, sans-serif;>We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.99% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.</span></p>

2024 Toyota Corolla

65,000 KM

Details Description Features

$28,900

+ taxes & licensing
2024 Toyota Corolla

Hybrid LE

13073917

2024 Toyota Corolla

Hybrid LE

Location

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E7

905-450-0009

Logo_NoBadges

Certified

This vehicle is Safety Certified.
Sale

$28,900

+ taxes & licensing

Used
65,000KM
Excellent Condition
VIN JTDBCMFE5RJ020066

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 65,000 KM

Vehicle Description


We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.99% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Additional Features

Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

905-450-0009

$28,900

+ taxes & licensing>

2024 Toyota Corolla