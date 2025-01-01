Menu
<p><span style=font-family: Inter, sans-serif;>We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.99% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.</span></p>

2024 Toyota Corolla

81,408 KM

Details Description Features

$25,900

+ taxes & licensing
Make it Yours

2024 Toyota Corolla

LE

13111145

2024 Toyota Corolla

LE

Location

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E7

905-450-0009

Logo_NoBadges

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$25,900

+ taxes & licensing

Used
81,408KM
Excellent Condition
VIN 5YFB4MDE4RP117562

Vehicle Details

  • Exterior Colour GRAY BLUE
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 81,408 KM

Vehicle Description

We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.99% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Lumbar Support
Rear Bench Seat

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Exterior

Daytime Running Lights

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

#9 Auto Sales

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

2024 Toyota Corolla