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2025 Hyundai Elantra

36,500 KM

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2025 Hyundai Elantra

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2025 Hyundai Elantra

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#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E1

905-450-0009

  1. 1781793964578
  2. 1781793965135
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  16. 1781793971605
  17. 1781793972030
  18. 1781793972466
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This vehicle is Safety Certified.

$23,900

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Used
36,500KM
Excellent Condition
VIN KMHLM4DG0SU953105

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 36,500 KM

Disclosures

Previous daily rental This vehicle was previously used as a daily rental.

Vehicle Description

We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.29% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start

Exterior

Heated Mirrors
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Seating

Cloth Seats
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Telematics
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Hands-Free Liftgate
Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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