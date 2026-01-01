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2025 Hyundai Venue

37,100 KM

Details Description Features

$20,900

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2025 Hyundai Venue

Preferred IVT

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2025 Hyundai Venue

Preferred IVT

Location

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E1

905-450-0009

  1. 1782835702661
  2. 1782835703162
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  19. 1782835710912
  20. 1782835711369
  21. 1782835711811
  22. 1782835712253
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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$20,900

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Used
37,100KM
Excellent Condition
VIN KMHRC8A39SU379254

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 26952
  • Mileage 37,100 KM

Disclosures

Previous daily rental This vehicle was previously used as a daily rental.

Vehicle Description

We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.29% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade

Exterior

Heated Mirrors
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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