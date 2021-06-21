2017 Kia Forte

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519-752-CARS(2277)
50 King George Rd., Brantford, ON N3R 5K3
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This vehicle is Safety Certified.
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TOP OF THE LINE KIA FORTE, PERFORATED LEATHER INTERIOR, POWER MOONROOF, FULLY LOADED !
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LATE IN SERVICE DATE IS OCTOBER 27/2017 , THEREFORE, YOU ARE GOOD UNTIL OCTOBER 27/2022-PEACE OF MIND
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