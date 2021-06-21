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2017 Kia Forte

40,348 KM

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Trip's Auto Inc.

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2017 Kia Forte

2017 Kia Forte

4dr Sdn Auto EX+|1 OWNER| LOW KMS| LEATHER|SUNROOF

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2017 Kia Forte

4dr Sdn Auto EX+|1 OWNER| LOW KMS| LEATHER|SUNROOF

Location

Trip's Auto Inc.

50 King George Rd., Brantford, ON N3R 5K3

519-752-CARS(2277)

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Certified

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40,348KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7362347
  • Stock #: 025236
  • VIN: 3KPFL4A89HE025236

Vehicle Details

  • Exterior Colour Snow White Pearl
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 40,348 KM

Vehicle Description

TOP OF THE LINE KIA FORTE, PERFORATED LEATHER INTERIOR, POWER MOONROOF, FULLY LOADED !

PREVIOUS DAILY RENTAL!

PURCHASE WITH CONFIDENCE ! FULL COMPREHENSIVE CARFAX HISTORY REPORT !

ALL OF VEHICLES GO THROUGH A "RIGID" CERTIFICATION PROCESS!

TRIPS AUTO HAS BEEN IN SERVICE FOR OVER "19' YEARS!!

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BALANCE OF KIA'S 5 YEAR OR 100,000 KM, FULL COMPREHENSIVE WARRANTY FROM THE IN SERVICE DATE

LATE IN SERVICE DATE IS OCTOBER 27/2017 , THEREFORE, YOU ARE GOOD UNTIL OCTOBER 27/2022-PEACE OF MIND

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Push Button Start
AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Winter Tires
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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