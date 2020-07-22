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2004 Lexus LS 430

184,388 KM

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2004 Lexus LS 430

2004 Lexus LS 430

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2004 Lexus LS 430

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1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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Used
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  • Listing ID: 5516712
  • VIN: JTHBN36F040153960

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black Onyx (Black)
  • Interior Colour Black ()
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Mileage 184,388 KM

Vehicle Description

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, TEST DRIVES AND PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE.

LEXUS LS430 FLAGSHIP. RARE UNIT. VERY HARD TO COME BY. GET IT BEFORE ITS GONE.


NAVIGATION
BACKUP CAMERA
PARKING SENSORS AND PARK ASSIST
PRIVACY SHADES
POWER FOLDING MIRRORS
HEATED MIRRORS
MEMORY SEATS
HEADLAMP WASHERS
OEM HID LAMPS WITH FOGS
POWER TILT STEERING WHEELS
WOOD GRAIN TRIM
COOLED AND HEATED SEATS
HEATED SEATS FRONT AND REAR
AUTOMATIC BRAKE HOLD OPTION
SOFT CLOSING DOORS
KEYLESS ENTRY WITH EASY ENTRY
2 SETS OF KEYS
PREMIUM MARK LEVINSON SOUND SYSTEM
CHROME OEM WHEELS
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RUNS LIKE A DREAM. FULLY CERTIFIED AND SERVICED


FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
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Address:
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BURLINGTON L7M 1W6.

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SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

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Vehicle Features

First Aid Kit
Full-Size Spare Tire
Front seat-mounted side-impact airbags
Rear Wheel Drive
Digital clock
Tire Pressure Monitor
Integrated fog lamps
Illuminated Entry System
Auto-dimming day/night rearview mirror
Accessory pwr outlets
Progressive-rate pwr rack & pinion steering
Front/rear cup holders
Front seatback pockets
Front/rear carpeted floor mats
Dual illuminated visor vanity mirrors
Front centre console
High solar energy absorbing tinted glass
Cargo Net
Stainless steel exhaust
Front/rear stabilizer bars
Trunk mat
Map lamps
Clearance & Back Up Sensor
Pwr tilt/telescopic steering column
HomeLink universal transceiver
Driver/front passenger airbag supplemental restraint system (SRS)
Pwr tilt/slide moonroof w/sunshade
Driver/front passenger knee airbags
Pwr windows w/auto-up/down for all windows
Leather door trim
Rain-sensing variable-intermittent windshield wipers
Pwr fuel-filler door release
Front/rear window curtain airbags
Force-limiting front/rear outboard seat belt pretensioners
Pwr 4-wheel ventilated disc brakes
Electronic Throttle-Control System w/Intelligence (ETCS-i)
Fold-down rear centre armrest/console w/cup holders, trunk pass-through
Pwr rear sunshade w/auto-retract in reverse
Rear roof-mounted diversity antenna
Upper/lower glove boxes w/locking upper level
Vertical & tilt adjustable headrests in all seating positions
Warning lights-inc: low fuel/washer fluid/coolant/oil levels, door ajar
Wood/leather-trimmed 4-spoke steering wheel/shift knob
Front/rear 3-point seat belts w/front shoulder anchors
Dual colour-keyed pwr heated electrochromic mirrors
High-intensity discharge (HID) headlamps w/washers & auto-leveling system
Antique walnut wood trim
Electronic analog gauges w/multi-function display-inc: outside temp display, vehicle performance information, digital compass
4.3L DOHC SMPI 32-valve V8 engine-inc: continuously-variable valve timing w/intelligence (VVT-i)
6-speed super automatic transmission w/OD, sequential multi-mode shifter, transmission cooler
84 litre fuel tank
Acoustic-control induction system
Anit-vibration subframe
Direct injection system (DIS) w/dual knock sensors
Independent front/rear double-wishbone suspension w/coil springs, gas shocks, anti-dive & anti-squat geometry

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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