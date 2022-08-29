$9,995+ tax & licensing
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416-270-7657
2005 Mazda RX-8
**MANUAL / SUNROOF LEATHER HEATED SEATS**
Location
Precision Motors
1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2
416-270-7657
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$9,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9024274
- VIN: JM1FE173450159984
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine Rotary
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 144,334 KM
Vehicle Description
**2005 MAZDA RX-8 ONLY 144,334 KMS JUST FOR $9,995.00. SUNROOF, NAVIGATION SYSTMEM, POWER OPTIONS, LEATHER HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, CD PLAYER, AM/FM STEREO, PREMIUM SOUND SYSTEM, USB CONNECTION, FOG LIGHTS, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND MANUAL TRANSMISSION.
THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES. PRICE + TAX + LICENSING.
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Vehicle Features
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