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2005 Mazda RX-8

144,334 KM

Details Description Features

$9,995

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Precision Motors

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2005 Mazda RX-8

2005 Mazda RX-8

**MANUAL / SUNROOF LEATHER HEATED SEATS**

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2005 Mazda RX-8

**MANUAL / SUNROOF LEATHER HEATED SEATS**

Location

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1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

416-270-7657

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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144,334KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9024274
  • VIN: JM1FE173450159984

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine Rotary
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 144,334 KM

Vehicle Description

**2005 MAZDA RX-8  ONLY 144,334 KMS JUST FOR $9,995.00.  SUNROOF, NAVIGATION SYSTMEM, POWER OPTIONS, LEATHER HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, CD PLAYER, AM/FM STEREO, PREMIUM SOUND SYSTEM, USB CONNECTION, FOG LIGHTS, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND MANUAL TRANSMISSION.

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NEW LOCATION ADDRESS: 1227 Plains Road. East Burlington, ON   L7S 2K2

Vehicle Features

Fog Lights
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
GPS Navigation
Keyless Entry
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Bluetooth

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