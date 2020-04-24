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2005 Nissan X-Trail

SE | AWD | LOW KM | CERTIFIED

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2005 Nissan X-Trail

SE | AWD | LOW KM | CERTIFIED

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Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$3,988

+ taxes & licensing

  • 151,213KM
  • Used
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  • Listing ID: 4924884
  • VIN: JN8BT08V15W108233
Exterior Colour
Chrome Silver (Silver)
Interior Colour
Grey (B)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, WE ARE OFFERING ALL SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING ONLY. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

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MANUAL XTRAIL. RARE FIND. LOW KILOMETERS. ALL WHEEL DRIVE. CLEAN AND PRICED LOW


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ALLOY WHEELS WITH BRAND NEW COOPER TIRES INSTALLED
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2 SETS OF KEYS
CRUISE CONTROL
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FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
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CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
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WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
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SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Safety
  • Fog Lights
  • Anti-Theft System
  • Driver & front passenger dual stage airbags
  • 4-wheel vented disc brakes
  • Electronic Brake Force Distribution (EBD) w/Brake Assist
  • 3-point seat belts-inc: height adjustable front seat belts w/pretensioners/load limiters
  • Child-proof rear door locks
  • Lower Anchors and Tether for CHildren (LATCH)
  • Steel side-door impact beams
Convenience
  • Cruise Control
  • Map Lights
  • Variable intermittent windshield wipers
  • Front centre console w/armrest
  • 907 kg (2000 lb) towing capacity
  • Rear wiper blade
  • Driver/front passenger seatback pockets
  • Warm/cool cup holders
  • Driver/front passenger visor vanity mirrors
Exterior
  • Roof Rails
  • Front/rear mud guards
Powertrain
  • ENGINE BLOCK HEATER
  • 2.5L DOHC 16-valve 4-cylinder engine
  • Engine balancer system
Power Options
  • Pwr windows
  • Engine speed-sensitive pwr steering
  • Colour-keyed heated pwr outside mirrors
  • 12-volt pwr outlets-inc: storage box & cargo area
Suspension
  • Independent McPherson strut front suspension
  • Independent parallel-link rear suspension
Comfort
  • Adjustable front headrests
Seating
  • 60/40 split fold-down rear seat w/fold-down centre armrest & ski pass-thru
Windows
  • Titanium-tinted centre mounted gauges
Media / Nav / Comm
  • AM/FM stereo w/cassette/in-dash 6-disc CD changer w/(6) speakers
Additional Features
  • Cargo Cover
  • Cargo Net
  • Front/rear stabilizer bars
  • Leather-wrapped steering wheel
  • Colour-keyed body-side mouldings
  • Immobilizer key system
  • outside temp display
  • Continuously Variable Valve Timing Control System (CVVTS)
  • Electronic drive-by-wire throttle
  • Direct ignition system w/platinum-tipped spark plugs
  • All-mode all wheel drive
  • 60 litre fuel tank
  • UV-reducing solar glass
  • Upper-dash storage compartment
  • In-dash warm/cool storage
  • Front passenger/rear assist grips
  • (11) cargo area hooks-inc: utility hook on tailgate
  • Removeable washable cargo floor
  • 5-speed manual transmission
  • 16" aluminum-alloy wheels
  • Air conditioning w/in-cabin microfilter
  • Pwr glass Pana Roof
  • Bright chromed grille
  • Cloth front heated bucket seats w/6-way adjustable driver seat w/manual lumbar
  • Leather-wrapped shifter knob & parking brake lever

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