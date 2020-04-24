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2006 Honda Accord

Sdn SE | LOW KM | CERTIFIED

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2006 Honda Accord

Sdn SE | LOW KM | CERTIFIED

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$5,988

+ taxes & licensing

  • 108,283KM
  • Used
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  • Listing ID: 4924881
  • VIN: 1HGCM56356A804041
Exterior Colour
Redondo Red Pearl (Red)
Interior Colour
Ivory (IV)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, WE ARE OFFERING ALL SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING ONLY. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

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LOW KILOMETERS. CLEAN INSIDE OUT. RUST PROOFING DONE SINCE DAY 1. HEAVILY LUBRICATED. ELDERLY DRIVEN

SUNROOF
POWER ALL OPTIONS
POWER MIRRORS
HEATED MIRRORS
ICE COLD AIR
ALLOY WHEELS WITH NEW TIRES
KEYLESS ENTRY
CRUISE CONTROL

WILL BE SOLD CERTIFIED.

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Safety
  • Security System
  • Side Curtain Airbags
  • Child safety rear door locks
  • Front/rear 3-point seat belts
  • Front seat belt pretensioners & shoulder height adjustment
  • 8-KPH impact-absorbing bumpers
  • Pwr ventilated front/solid rear disc brakes
  • Driver & front passenger dual-stage dual-threshold frontal airbags
  • Driver & front passenger side-impact airbags w/occupant position detection system (OPDS)
  • Rear outboard child safety seat anchors w/LATCH
Convenience
  • Cruise Control
  • Floor mats
  • Speed synchronized variable intermittent windshield wipers
  • Centre console armrest w/storage
  • Dual illuminated visor vanity mirrors
Powertrain
  • Front Wheel Drive
  • 2.4L DOHC PGM-FI 16-valve i-VTEC I4 engine
Windows
  • Rear Window Defroster
  • Heat rejecting green tinted glass
Seating
  • Rear seat heater ducts
  • Cloth front bucket seats-inc: driver seat manual height adjustment
Suspension
  • Independent double-wishbone front suspension w/coil springs
  • Independent multi-link rear suspension
Power Options
  • Speed sensitive variable pwr rack & pinion steering
  • Retained accessory pwr feature
Trim
  • Body-coloured body-side mouldings
  • Body-coloured heated pwr mirrors
Media / Nav / Comm
  • AM/FM stereo w/CD player-inc: (6) speakers
Exterior
  • P205/60R16 all-season tires
Comfort
  • Air conditioning w/micron air filtration
Additional Features
  • 16" Alloy Wheels
  • Front/rear stabilizer bars
  • Leather-wrapped steering wheel
  • 64.7 litre fuel tank
  • Tilt/telescopic steering column
  • ECU immobilizer
  • Maintenance interval reminder
  • Front occupant knee bolster
  • Overhead sunglass storage
  • trunk light
  • Auto off headlamps
  • Front/rear beverage holders
  • Front map lights
  • 5-speed automatic transmission w/lock-up torque converter, grade logic control
  • Pwr moonroof w/tilt, privacy glass, sunshade, key-off operation feature

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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