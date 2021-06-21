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2006 Honda CR-V

165,224 KM

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Bronte Auto Services

647-409-6177

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2006 Honda CR-V

2006 Honda CR-V

1 OWNER- HONDA SERVICED- CERTIFIED

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2006 Honda CR-V

1 OWNER- HONDA SERVICED- CERTIFIED

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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Used
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  • Listing ID: 7366394
  • VIN: JHLRD78536C812455

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gold
  • Interior Colour Tan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 165,224 KM

Vehicle Description

PROVEN RELIABILITY- 1 OWNER- HONDA MAINTAINED- WITH SERVICE RECORDS- RUST CHECKED REGULARLY!!!

ALL WHEEL DRIVE

4 CYL FUEL EFFICENT

POWER ALL

KEYLESS ENTRY

POWER MIRRORS

POWER LOCKS

POWER WINDOWS

CRUISE CONTROL

VSA TRACTION CONTROLS

FOG LAMPS

EXTRA CLEAN SHAPE FOR THE YEAR

WILL CERTIFIY WITH NEW TIRES AND BRAKES ALL AROUND


WILL BE SOLD CERTIFIED!!!

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

BUY WITH CONFIDENCE!!!
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE. PLEASE NOTE THAT THERE IS A FINANCE FEE FOR ALL FINANCE APPLICATIONS $495

EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Mirror(s)
Cruise Control
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Tow Hitch
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Floor mats
Power Outlet
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Luggage Rack
Aluminum Wheels
Fog Lamps
Running Boards/Side Steps
CD Player
Cassette
AM/FM Stereo
Steering Wheel Audio Controls
Rear Defrost
A/C

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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