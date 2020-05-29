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2007 Honda Civic

2007 Honda Civic

Sdn DX-G | LOW K | 1 OWNER | SERVICED

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2007 Honda Civic

Sdn DX-G | LOW K | 1 OWNER | SERVICED

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1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

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  • 95,286KM
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  • Listing ID: 5040213
  • VIN: 2HGFA16357H023151
Exterior Colour
Galaxy Grey Metallic (Gray)
Interior Colour
Grey (GR)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

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VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, TEST DRIVES AND PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
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HONDA DEALER MAINTAINED. CLEAN INSIDE AND OUT
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SOLD CERTIFIED AT $395 ADDITIONAL

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Powertrain
  • Front Wheel Drive
  • Advanced Compatibility Engineering (ACE) body structure
Safety
  • Side Curtain Airbags
  • Child Proof Rear Door Locks
  • Pwr front ventilated disc/rear drum brakes
Windows
  • Rear Window Defroster
Convenience
  • Floor mats
  • Remote fuel filler door release
Seating
  • Fold-Down Rear Seat
  • Rear seat heater ducts
  • Front cloth bucket seats w/active head restraints
Power Options
  • Pwr windows
  • 12V pwr outlet
  • Folding pwr mirrors
Security
  • Immobilizer theft-deterrent system
Suspension
  • Control-link MacPherson strut front suspension
  • Reactive-link double-wishbone rear suspension
Media / Nav / Comm
  • Integrated glass antenna
Comfort
  • Air conditioning w/air filtration system
Additional Features
  • Front/rear stabilizer bars
  • Tilt/telescoping steering column
  • Drive-by-Wire Throttle System
  • Front splash guards
  • Variable pwr rack & pinion steering
  • Lower anchors and tethers for children (LATCH)
  • Maintenance Minder system
  • Front beverage holders
  • P195/65R15 all-season tires
  • 2-speed intermittent windshield wipers
  • Manual driver seat height adjuster
  • Two-tier instrument panel
  • Front & rear door pockets
  • Multi-functional centre console storage
  • Dual-stage dual-threshold front airbags (SRS)
  • 3-point seat belts w/pretensioners
  • Front side-impact airbags w/passenger-side occupant position detection system (OPDS)
  • 15" steel wheels w/full covers
  • 1.8L SOHC PGM-FI 16-valve i-VTEC I4 engine
  • 5-speed automatic transmission w/lock-up torque converter, grade logic control
  • AM/FM stereo w/CD/MP3/WMA player-inc: 160-watt, anti-theft, (4) speakers, aux media input jack

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