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2008 Acura TSX

NAVIGATION | LOW KMS | SUNROOF

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2008 Acura TSX

NAVIGATION | LOW KMS | SUNROOF

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$9,988

+ taxes & licensing

  • 124,008KM
  • Used
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  • Listing ID: 4924896
  • VIN: JH4CL96828C801415
Exterior Colour
Alabaster Silver Metallic (Silver)
Interior Colour
Gray (GR)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, WE ARE OFFERING ALL SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING ONLY. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE.


RARE COLOR COMBO. RUST FREE. CLEAN INSIDE AND OUT. LOCAL ONTARIO VEHICLE

NAVIGATION
PREMIUM PACKAGE
HEATED LEATHER SEATS
POWER MIRRORS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
KEYLESS ENTRY
AUX BLUETOOTH AND CD EQUIPPED
ALLOY WHEELS
HID FACTORY LAMPS
FOG LAMPS
DUAL CLIMATE CONTROLS
SUNROOF
DUAL EXHAUST

This vehicle is not drivable and not certified. Certification is available for $495. After the certification process it will be fit for the road.

**** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES ****

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

Buy with confidence!!!
OMVIC Registered & UCDA MEMBER
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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Powertrain
  • Front Wheel Drive
Comfort
  • Electrochromic rearview mirror
  • Lockable glove compartment w/light
  • Dual-zone automatic climate control system w/micron air filtration
Convenience
  • Variable intermittent windshield wipers
  • Carpeted floor mats
  • Driver & front passenger seatback pockets
Safety
  • Child seat tether anchors (LATCH)
  • Child-proof rear door locks
  • Front/rear side curtain airbags
Media / Nav / Comm
  • Integrated rear glass antenna
Exterior
  • Front fog lights
Seating
  • 60/40 split fold-down rear seatbacks
  • 8-way pwr driver/4-way pwr passenger heated perforated leather bucket seats w/driver 2-position memory
Additional Features
  • Multi-information Display
  • Rear window defroster w/timer
  • Front map lights
  • Drive-by-Wire Throttle System
  • Front splash guards
  • Variable pwr rack & pinion steering
  • Maintenance Minder system
  • Dual Illuminated Vanity Mirrors
  • hydraulic shock absorbers
  • Exterior temp indicator
  • Sunglasses holder
  • P215/50VR17 all-season tires
  • HomeLink remote system
  • Acura navigation system w/bilingual voice recognition
  • Pwr moonroof w/tilt & sliding shade
  • High intensity discharge auto-off headlights
  • Dual body-coloured pwr heated exterior mirrors w/integrated turn signals
  • Body-coloured door handles w/chrome trim
  • Covered audio storage compartment
  • Rear-seat centre armrest w/dual cup holders
  • Theft-deterrent system w/engine immobilizer
  • Leather-wrapped gearshift knob
  • Driver & front passenger dual-stage/dual-threshold airbags
  • Driver & front passenger side airbag supplemental restraint system w/front passenger occupant position detection system (OPDS)
  • Front/rear 3-point seatbelts
  • Front adjustable seatbelt anchors w/dual pretensioners
  • Heat-rejecting green-tinted glass
  • Tire pressure monitoring system w/location sensors
  • Titanium-finished console & door trim
  • Blue ambient cabin lighting
  • 17" x 7" aluminum alloy wheels
  • Vented front/solid rear pwr disc brakes
  • AM/FM stereo w/6-disc in-dash CD changer-inc: (8) speaker, 360-watts, MP3/auxiliary input jack, anti-theft feature
  • Front centre console w/armrest, storage compartment, dual cup holders
  • 2.4L DOHC PGM-FI 16-valve i-VTEC 4-cyl engine
  • 5-speed automatic transmission w/OD, grade logic control, sequential SportShift, lockup torque converter
  • Chrome tipped dual exhaust
  • Independent double wishbone front suspension w/stabilizer bar
  • Independent multi-link double wishbone rear suspension w/stabilizer bar

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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