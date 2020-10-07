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2008 Audi A4

85,328 KM

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2008 Audi A4

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2.0T | S LINE | LOW KM | NO ACCIDENTS

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2008 Audi A4

2.0T | S LINE | LOW KM | NO ACCIDENTS

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Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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85,328KM
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  • Listing ID: 6002169
  • VIN: WAUDF68E58A169808

Vehicle Details

  • Exterior Colour Light Silver Metallic (Silver)
  • Interior Colour Platinum (NQ)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 85,328 KM

Vehicle Description

AUDI A4 S LINE 2.0T QUATTRO! EXTREMELY LOW KM! ONLY 85K!!! NO ACCIDENTS & CLEAN CARFAX

WELL KEPT. NEAT AND CLEAN
SUNROOF
DUAL CLIMATE CONTROLS
BLACK LEATHER INTERIOR
AUX ADAPTER EQUIPMENT
PADDLE SHIFTERS
HEATED SEATS
CRUISE CONTROL
AUTO ADAPTIVE XENON HEADLAMPS
FOG LIGHTS FRONT AND REAR
ALLOYS WITH GOOD TIRES

SOLD CERTIFIED.

FENDERS HAVE SOME RUST SPOTS.

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

BUY WITH CONFIDENCE!!!
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
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EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Cruise Control
Dual illuminated visor vanity mirrors
Tool kit located in spare wheel well
Front/rear floor mats w/snap-in mechanism
rear window defogger
Child safety rear door locks
Sideguard front/rear inflatable curtain airbags
Driver/front passenger next generation frontal airbags w/dual-threshold deployment determined by seat buckle switches
Roof-mounted antenna
Independent trapezoidal link rear suspension
Full-size spare tire w/matching alloy wheel
2-way ellipsoid halogen projector headlights w/variable focus reflectors
(2) front fog lights
Single-frame front grille design
60/40 split-folding rear seat-inc: individual locks/adjustable head restraints
Front/rear stabilizer bars
80-amp/hr battery
Pwr vented front/solid rear disc brakes w/disc wiping feature
(1) rear fog light
Aluminum interior beltline trim
Digital trip odometer w/service interval indicator
Auto-Blink feature blinks turn signal 3 times when lever shortly pushed up/down
Fuel filler door remote release
(4) assist handles w/slow retraction feature
3rd sunvisor above rearview mirror
Interior lighting w/courtesy delay & fade-in/fade-out feature
quattro permanent all-wheel drive system
Satellite radio preparation
Front seatback map net pockets
Torsen torque sensing centre differential
1-piece body-colour bumpers
Protective door sill trim
Chrome trim-inc: exterior side windows
White turn signal indicators in front fenders w/amber shine-through bulbs
Dual body-colour pwr heated mirrors (RH convex)
4-spoke multi-function leather-wrapped tilt/telescopic steering wheel
(4) cargo area tie-down points
(3) rear 3-point seat belts w/auto pretensioners
Front/rear passenger seat belts w/automatic locking retractor (ALR)
Rear seat lower anchorage & upper tether child seat provisions (LATCH)
2.0L DOHC FSI 16-valve I4 turbo charged engine w/intercooler
4-link double wishbone front suspension
Servotronic speed-sensitive pwr rack & pinion steering
Driver/front passenger seat-mounted side-impact bags
Leather-wrapped shift knob & hand brake handle
Crash sensor system-inc: central unlocking, interior lighting on, hazard warning lights on, engine & fuel pump shut off
Anti-theft vehicle alarm system-inc: theft-deterrent light in driver door, backup battery, ultrasonic interior monitoring, immobilizer, key fob, backup horn, tilt sensor, auto-on when vehicle locked
Backlit instrumentation w/auto brightness control-inc: electric speedometer, tachometer, fuel gauge, coolant temp gauges, digital clock w/date
CAN network-inc: (3) fully functional circuits (infotainment, comfort, powertrain)
Dual zone automatic climate control-inc: (7) temp sensors, sun/pressure sensor
Fold down rear centre armrest-inc: first aid kit, dual cupholders
Illuminated rear cargo area, glove box, lighter & ashtray
Front 3-point seat belts-inc: height adjustment, auto pretensioners, belt force limiters
Impact protection-inc: reinforced high strength steel/aluminum crossmembers, reinforced bumpers, rigid occupant cell, side intrusion beams
6-speed automatic transmission w/OD-inc: Tiptronic gear selector, dynamic shift programming (DSP), hill detection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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