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2009 Acura TSX

2009 Acura TSX

CLEAN CARFAX | RARE | PREMIUM PACK

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2009 Acura TSX

CLEAN CARFAX | RARE | PREMIUM PACK

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1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

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  • 163,088KM
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  • Listing ID: 5278559
  • VIN: JH4CU26659C802661
Exterior Colour
Premium White Pearl (White)
Interior Colour
Tan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, TEST DRIVES AND PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
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TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

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DELIVERY:
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RIGHT FROM THE ACURA STORE! CLEAN CAR AND RARE COLOR COMBO! NO ACCIDENTS AND CLEAN CARFAX!!!!
CLEAN INSIDE AND OUT. LOCAL ONTARIO VEHICLE


PREMIUM PACKAGE
BLUETOOTH EQUIPPED w HANDSFREE
HEATED LEATHER SEATS
POWER MIRRORS
HEATED MIRRORS
POWER SEATS
MEMORY SEATS
PADDLE SHIFTERS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
KEYLESS ENTRY
2 SETS OF KEYS
AUX BLUETOOTH AND CD EQUIPPED
ALLOY WHEELS
HID FACTORY LAMPS
FOG LAMPS
DUAL CLIMATE CONTROLS
SUNROOF
DUAL EXHAUST
TRUNK LIP
AND MUCH MORE

This vehicle is not certified currently. Certification is available for $495. After the certification process it will be fit for the road.

**** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES ****

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
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Powertrain
  • Front Wheel Drive
  • Advanced Compatibility Engineering (ACE) body structure
Exterior
  • TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
  • P225/50R17 all-season tires
  • Front fog lights
Comfort
  • Electrochromic rearview mirror
  • Glove compartment w/light
  • Dual-zone automatic climate control system w/air filtration
Suspension
  • Independent multi-link rear suspension
  • Independent double wishbone front suspension
Convenience
  • Carpeted floor mats
  • Driver & front passenger seatback pockets
Safety
  • Child seat tether anchors (LATCH)
  • Child-proof rear door locks
  • Front/rear side curtain airbags
Power Options
  • (2) 12V pwr outlets
Seating
  • 60/40 split fold-down rear seatbacks
Additional Features
  • Rear window defroster w/timer
  • Front map lights
  • Drive-by-Wire Throttle System
  • Front splash guards
  • Rear seat centre armrest w/dual cup holders
  • active head restraints
  • Maintenance Minder system
  • Dual Illuminated Vanity Mirrors
  • hydraulic shock absorbers
  • Speed sensing variable intermittent windshield wipers
  • HomeLink remote system
  • XM satellite radio w/3 months no-charge trial
  • Multi-info display
  • Body-coloured door handles w/chrome trim
  • Leather-wrapped gearshift knob
  • Driver & front passenger dual-stage/dual-threshold airbags
  • Front adjustable seatbelt anchors w/dual pretensioners
  • Heat-rejecting green-tinted glass
  • Blue ambient cabin lighting
  • 17" aluminum alloy wheels
  • Dual body-coloured pwr heated mirrors w/integrated turn signals
  • Covered audio storage compartment (2008)
  • Exterior temp indicator & compass
  • Integrated rear glass antenna (2008)
  • Titanium-finished console & door trim (2008)
  • Sunglasses holder (2008)
  • Driver & front passenger side airbags w/front passenger occupant postition detection system (OPDS)
  • Front/rear 3-point ALR/ELR seatbelts
  • Vented front/solid rear pwr disc brakes
  • Chrome tipped dual exhaust
  • High intensity discharge auto on/off headlights
  • Pwr moonroof w/tilt, sliding shade, privacy glass
  • Front centre console w/armrest, storage compartment
  • 2.4L DOHC MPFI 16-valve i-VTEC 4-cyl engine
  • Variable pwr rack & pinion steering (2008)
  • 5-speed automatic transmission w/OD, grade logic control, lockup torque converter, paddle shifters

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