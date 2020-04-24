Menu
Account
Sign In

2009 Audi A3

Premium

Watch This Vehicle

2009 Audi A3

Premium

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

  1. 4933944
  2. 4933944
  3. 4933944
  4. 4933944
  5. 4933944
  6. 4933944
  7. 4933944
  8. 4933944
  9. 4933944
  10. 4933944
  11. 4933944
  12. 4933944
  13. 4933944
  14. 4933944
  15. 4933944
  16. 4933944
  17. 4933944
  18. 4933944
  19. 4933944
  20. 4933944
  21. 4933944
  22. 4933944
  23. 4933944
  24. 4933944
  25. 4933944
  26. 4933944
  27. 4933944
  28. 4933944
  29. 4933944
  30. 4933944
  31. 4933944
  32. 4933944
  33. 4933944
  34. 4933944
  35. 4933944
  36. 4933944
  37. 4933944
Contact Seller

$10,988

+ taxes & licensing

  • 73,000KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4933944
  • VIN: WAUKF68P59A092089
Exterior Colour
Lava Grey Pearl (Gray)
Interior Colour
Black (MB)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, WE ARE OFFERING ALL SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING ONLY. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE.



WOW LIKE NEW! ONLY 73k! SMELLS LIKE NEW! 1 OWNER. RUNS AND DRIVES REALLY NICE, NO ACCIDENTS. CLEAN CARFAX. ONTARIO REGISTERED VEHICLE.

QUATTRO
S TRONIC
S LINE PACKAGE
PADDLE SHIFTERS
BLUETOOTH
AUX EQUIPPED
PANORAMIC ROOF
PREMIUM WHEELS
BI XENON HEADLAMPS
FOG LAMPS
HEATED SEATS
DUAL CLIMATE CONTROLS
OIL AND FILTER CHANGE DONE
TRUNK LINER

WILL BE SOLD CERTIFIED

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

Buy with confidence!!!
OMVIC Registered & UCDA MEMBER
We have excellent consumer reviews! Visit our Facebook page: Bronte Auto Services.

LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Convenience
  • Cruise Control
  • Dual visor vanity mirrors
  • Rear window defogger w/timer
  • Tool kit located in spare wheel well
  • Front/rear floor mats w/fastening mechanism
Exterior
  • Tire Pressure Monitor
  • Front fog lights
Additional Features
  • BLUETOOTH PHONE PREP
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Front/rear stabilizer bars
  • Pwr vented front & solid rear disc brakes
  • Digital trip odometer w/service interval indicator
  • side intrusion beams
  • Front seatback map pockets
  • quattro permanent all-wheel drive system
  • Servotronic speed-sensitive pwr steering
  • 1-piece body-colour bumpers
  • Fuel filler door release button in driver door
  • Body-colour roof antenna
  • Partial leather-wrapped shift knob & parking brake
  • Driver/front passenger head/thorax airbags
  • Space saver spare tire & wheel
  • 60/40 split folding leather rear seats w/adjustable headrests
  • Monochrome trip computer
  • Dual body-colour auto-dimming heated pwr mirrors w/RH convex
  • 4-speed intermittent rain-sensing speed sensitive windshield wipers
  • Automatic bi-xenon headlamps
  • Hydraulic brake assist
  • Rear armrest w/(2) cup holders, first aid kit
  • Backlit instrumentation w/automatic brightness control -inc: tachometer, speedometer, digital clock w/outside temp, fuel/coolant temp gauge, driver info display
  • CAN network -inc: (3) fully functional circuits (infotainment, comfort, powertrain)
  • Dual zone automatic climate control -inc: (7) temp sensors, sun sensor, pressure sensor, pollen/dust filter
  • Lighting -inc: cargo area, glove box, lighter, ashtray
  • Overhead lighting console -inc: fade-in/fade-out feature, time delay, automatic switch-on when key removed from ignition
  • Pwr windows -inc: retained accessory pwr, pinch protection, front/rear 1-touch up/down, master switch
  • 2.0L DOHC TFSI 16-valve I4 turbocharged engine w/exhaust turbocharger intercooler
  • Independent 4-link rear suspension -inc: separate spring/shock absorber arrangement
  • MacPherson strut front suspension -inc: lower wishbones
  • Satellite radio prewiring
  • Front & rear 3-point seat belts -inc: automatic pretensioners, belt force limiters
  • Direct shift gearbox (DSG) 6-speed automatic transmission
  • Open sky sunroof
  • 3-spoke multi-function leather-wrapped tilt/telescopic steering wheel w/alloy shift paddles
  • Driver/front passenger next generation frontal airbags -inc: dual-threshold deployment, seat belt buckle switches

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Bronte Auto Services

2015 Audi A3 1.8T KO...
 147,564 KM
$11,888 + tax & lic
2010 Infiniti FX50 F...
 251,808 KM
$10,888 + tax & lic
2006 Audi A3 w/Sport...
 223,052 KM
$4,488 + tax & lic

Buy From Home Available

This dealer offers remote buying options!
E-Sign Documents
Local Delivery
Find out More

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

647-409-XXXX

(click to show)

647-409-6177

Send A Message