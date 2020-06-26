Menu
Account
Sign In
Buy From Home Available! Tap to View Options
$8,988

+ taxes & licensing

Bronte Auto Services

647-409-6177

Contact Seller
2009 Audi A3

2009 Audi A3

Watch This Vehicle

2009 Audi A3

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

  1. 5278568
  2. 5278568
  3. 5278568
  4. 5278568
  5. 5278568
  6. 5278568
  7. 5278568
  8. 5278568
  9. 5278568
  10. 5278568
  11. 5278568
  12. 5278568
  13. 5278568
  14. 5278568
  15. 5278568
  16. 5278568
  17. 5278568
  18. 5278568
  19. 5278568
  20. 5278568
  21. 5278568
  22. 5278568
  23. 5278568
  24. 5278568
  25. 5278568
  26. 5278568
  27. 5278568
  28. 5278568
  29. 5278568
  30. 5278568
  31. 5278568
  32. 5278568
  33. 5278568
  34. 5278568
  35. 5278568
  36. 5278568
  37. 5278568
  38. 5278568
  39. 5278568
  40. 5278568
Contact Seller

$8,988

+ taxes & licensing

  • 1KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5278568
  • VIN: WAUKF68PX9A139374
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, TEST DRIVES AND PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE.

WELL MAINTAINED! DRIVES VERY NICE!

QUATTRO AWD
POWER SEATS
AUX IN
ICE COLD AIR
TINTED WINDOWS
S LINE TRIM
PANORAMIC ROOF
BI XENON HEADLIGHTS
FOG LAMPS
2 SETS OF KEYS
BRAKES SERVICED
PREMIUM WHEELS WITH MICHELIN PILOT SPORT TIRES
OIL AND FILTER CHANGE DONE
FLOOR MATS
TRUNK/HATCH LINER
AND MUCH MORE!!

SOLD CERTIFIED AND SERVICED

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

Buy with confidence!!!
OMVIC Registered & UCDA MEMBER
We have excellent consumer reviews! Visit our Facebook page: Bronte Auto Services.

LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Convenience
  • Cruise Control
  • Halogen Headlamps
  • Dual visor vanity mirrors
  • Rear window defogger w/timer
  • Tool kit located in spare wheel well
  • Front/rear floor mats w/fastening mechanism
Exterior
  • Tire Pressure Monitor
  • Front fog lights
Additional Features
  • Front/rear stabilizer bars
  • Pwr vented front & solid rear disc brakes
  • Digital trip odometer w/service interval indicator
  • side intrusion beams
  • Front seatback map pockets
  • quattro permanent all-wheel drive system
  • Servotronic speed-sensitive pwr steering
  • 1-piece body-colour bumpers
  • Fuel filler door release button in driver door
  • 10-speaker sound system
  • Body-colour roof antenna
  • Partial leather-wrapped shift knob & parking brake
  • Driver/front passenger head/thorax airbags
  • Space saver spare tire & wheel
  • Dual body-colour heated pwr mirrors w/RH convex
  • 60/40 split folding leather rear seats w/adjustable headrests
  • Monochrome trip computer
  • 4-speed intermittent rain-sensing speed sensitive windshield wipers
  • Hydraulic brake assist
  • Rear armrest w/(2) cup holders, first aid kit
  • Backlit instrumentation w/automatic brightness control -inc: tachometer, speedometer, digital clock w/outside temp, fuel/coolant temp gauge, driver info display
  • CAN network -inc: (3) fully functional circuits (infotainment, comfort, powertrain)
  • Dual zone automatic climate control -inc: (7) temp sensors, sun sensor, pressure sensor, pollen/dust filter
  • Lighting -inc: cargo area, glove box, lighter, ashtray
  • Overhead lighting console -inc: fade-in/fade-out feature, time delay, automatic switch-on when key removed from ignition
  • Pwr windows -inc: retained accessory pwr, pinch protection, front/rear 1-touch up/down, master switch
  • 2.0L DOHC TFSI 16-valve I4 turbocharged engine w/exhaust turbocharger intercooler
  • Independent 4-link rear suspension -inc: separate spring/shock absorber arrangement
  • MacPherson strut front suspension -inc: lower wishbones
  • Satellite radio prewiring
  • Front & rear 3-point seat belts -inc: automatic pretensioners, belt force limiters
  • Direct shift gearbox (DSG) 6-speed automatic transmission
  • Open sky sunroof
  • 3-spoke multi-function leather-wrapped tilt/telescopic steering wheel w/alloy shift paddles
  • Driver/front passenger next generation frontal airbags -inc: dual-threshold deployment, seat belt buckle switches
  • Concert AM/FM stereo w/CD player -inc: radio broadcast display system (RBDS), graduated audio level adjustment (GALA), aux input

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Bronte Auto Services

2012 Ford Focus SE |...
 89,378 KM
$6,988 + tax & lic
2009 Acura CSX PREMI...
 199,010 KM
$4,488 + tax & lic
2012 Audi A4 2.0T PR...
 143,318 KM
$10,988 + tax & lic

Buy From Home Available

This dealer offers remote buying options!
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Dealer

Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

Call Dealer

647-409-XXXX

(click to show)

647-409-6177

Quick Links
Directions Website Inventory