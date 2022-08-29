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2009 Honda Civic

182,014 KM

Details Description Features

$10,995

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Precision Motors

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2009 Honda Civic

2009 Honda Civic

**SUNROOF / LEATHER HEATED SEATS**

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2009 Honda Civic

**SUNROOF / LEATHER HEATED SEATS**

Location

Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$10,995

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182,014KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9024313
  • Stock #: 809
  • VIN: 2HGFA16069H023569

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 182,014 KM

Vehicle Description

**2009 HONDA CIVIC ONLY 182,014 KMS JUST FOR $10,995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, SUNROOF, LEATHER HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, CD PLAYER, AM/FM STEREO, ALLOY WHEELS, USB CONNECTION, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES. PRICE + TAX + LICENSING.

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NEW LOCATION ADDRESS: 1227 Plains Road. East Burlington, ON   L7S 2K2

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Warranty Available
CD Player
Sun/Moonroof

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