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2009 Lexus ES 350

111,732 KM

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Bronte Auto Services

647-409-6177

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2009 Lexus ES 350

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PREM | NAVI | BACK UP CAM | CERTIFIED

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2009 Lexus ES 350

PREM | NAVI | BACK UP CAM | CERTIFIED

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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Used
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5864457
  • VIN: JTHBJ46G192310496

Vehicle Details

  • Exterior Colour Smoky Granite Mica (Gray)
  • Interior Colour Black (M)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 111,732 KM

Vehicle Description

ONE OWNER. METICULOUSLY MAINTAINED. SHOWS LIKE NEW. LOADED WITH OPTIONS. RELIABLE VEHICLE. LOW KILOMETERS.


NAVIGATION
BACK UP CAMERA
HEATED AND COOLED SEATS
REAR PRIVACY SHADE
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
AUX USB CD EQUIPPED
PREMIUM SOUND SYSTEM
SUNROOF
CRUISE CONTROL
POWER MIRRORS
ICE COLD AIR
PREMIUM ALLOYS
AUX CD RADIO EQUIPPED
FOG LAMPS
PUSH START
2 SETS OF KEYS
EASY ENTRY
OEM WINTER FLOOR MATS
OEM CARPET MATS
BRAND NEW MICHLINE TIRES INSTALLED
SYNTHETIC OIL AND FILTER REPLACED

SOLD CERTIFIED!!!

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

BUY WITH CONFIDENCE!!!
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE. PLEASE NOTE THAT THERE IS A FINANCE FEE FOR ALL FINANCE APPLICATIONS $495

EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Cruise Control
Door Map Pockets
Cigarette lighter
Carpeted floor mats
Front & rear cupholders
Side window defoggers
Dual illuminated visor vanity mirrors
Front centre console box
Projector style halogen headlamps w/light control system
Front Wheel Drive
woodgrain trim
Body-coloured bumpers
Leather-wrapped shift knob
Digital clock
Diversity antenna
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
P215/55R17 all-season tires
Fog Lamps
Anchor points for child restraint seats
Child protector rear door locks
Front & rear side curtain airbags
Driver & front passenger airbag Supplemental Restraint System (SRS)
Retained accessory pwr
Progressive-rate pwr rack & pinion steering
Pwr windows w/auto up/down
Water repellent front door glass
Electrochromic rearview mirror w/digital compass
Illuminated entry w/fadeout
Satellite Radio ready
Stainless steel exhaust
Rear window defroster w/timer
Front & rear stabilizer bars
Lockable glove box
Adjustable B-pillar shoulder belt anchors
Electronic throttle control system w/intelligence (ETCS-i)
Passenger assist grips
Front seat back pockets
Pwr ventilated front & solid rear disc brakes
High solar energy absorbing tinted window glass
CHROME EXTERIOR TRIM
Body-coloured electrochromic pwr heated mirrors
Chrome-finished door handles
3-spoke leather-wrapped pwr tilt/telescopic steering wheel w/audio controls
HomeLink universal transceiver
Auxiliary pwr outlets
LED illumination system
All-position 3-point lap & shoulder belts
Driver & front passenger knee airbags
Front & rear seat belt pre-tensioners & force limiters
Rear seat-inc: trunk pass-through
Occupant classification sensor
Full-size spare tire/wheel
Acoustic control induction system (ACIS)
HD battery, starter & alternator
Dual-zone auto climate control system -inc: air filtration, rear heater ducts, dust, pollen & deodorizing air filters
Lighting -inc: door courtesy, driver footwell, glove box, rear reading lamps
Optitron electronic analog gauges w/multi-function display -inc: tachometer, coolant temp, outside temp
Warning lights -inc: low fuel, low engine oil, low coolant level, low washer fluid, front passenger seat belt
3.5L DOHC DI 24-valve V6 engine -inc: dual variable valve timing w/intelligence (VVT-i)
6-speed super electronically controlled automatic transmission -inc: OD, sequential multi-mode shifter
Front & rear MacPherson strut suspension -inc: gas struts, coil springs

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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