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2009 Mercedes-Benz C-Class

3.0L | NAVI | PARK ASSIST

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2009 Mercedes-Benz C-Class

3.0L | NAVI | PARK ASSIST

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$7,988

+ taxes & licensing

  • 196,035KM
  • Used
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  • Listing ID: 4406343
  • VIN: WDDGF81X79F234661
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
NICE COLOR COMBO. FROM THE MERCEDES STORE. CLEAN SHAPE. 1 OWNER. NO ACCIDENTS. CLEAN CARFAX.

4 MATIC. AWD
SUNROOF
KEYLESS ENTRY
PREMIUM WHEELS
BI ZENON FACTORY HID LAMPS
FOG LAMPS
HEATED SEATS
DUAL CLIMATE CONTROLS
2 SETS OF KEYS
HEATED MIRRORS
OIL AND FILTER CHANGE DONE

LEATHER IS IN EXCELLENT SHAPE. NO RIPS.

WILL BE SOLD CERTIFIED

**** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES ****

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

Buy with confidence!!!
OMVIC Registered & UCDA MEMBER
We have excellent consumer reviews! Visit our Facebook page: Bronte Auto Services.

LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426
Exterior
  • Tinted Glass
  • TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Convenience
  • Cruise Control
  • Remote Trunk Release
  • Mini spare tire
  • Velour floor mats
Safety
  • First Aid Kit
  • Pwr 4-wheel disc brakes
  • Front/rear curtain airbags
  • Front side-impact airbags
Seating
  • HEATED FRONT SEATS
  • 60/40 split fold rear seats w/pass-through
Trim
  • Leather shift knob
Power Options
  • Pwr windows w/1-touch express up/down
Additional Features
  • Alarm System
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Luggage net
  • Pwr tilt/slide glass sunroof
  • Rain-sensing windshield wipers w/heated washer system
  • THERMATIC dual-zone automatic climate control
  • Brake pad wear indicator
  • Bluetooth integration
  • Dual-stage front airbags
  • 3-point seat belts w/outboard belt tensioners & force limiters
  • NECK-PRO active head restraints
  • P225/45R17 all-season front tires & P245/40R17 all-season rear tires
  • Front armrest w/storage compartment
  • 4MATIC all-wheel drive
  • 3.0L DOHC 24-valve alloy V6 engine
  • 7G-TRONIC 7-speed automatic transmission
  • AGILITY CONTROL pwr rack & pinion steering
  • Upgraded brake calipers & vented front rotors
  • Automatic bi-xenon headlamps w/washers, integrated fog lamps, cornering lights
  • Heated pwr folding pwr mirrors w/turn signals, driver side auto-dimming
  • ADAPTIVE BRAKE braking system w/hold function, predictive brake priming, automatic brake drying, hill start assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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