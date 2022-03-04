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2009 Nissan Altima

170,148 KM

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$8,995

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Precision Motors

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2009 Nissan Altima

2009 Nissan Altima

2.5 SL

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2009 Nissan Altima

2.5 SL

Location

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1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

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Certified

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170,148KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 8619776
  • Stock #: 805
  • VIN: 1N4AL21E79C195999

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 805
  • Mileage 170,148 KM

Vehicle Description

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NEW LOCATION ADDRESS: 1227 Plains Road. East Burlington, ON   L7S 2K2

Vehicle Features

Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Keyless Entry
Power Steering
Heated Seats
Leather Seats
Alloy Wheels
Winter Tires
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Bluetooth

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