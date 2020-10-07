Menu
Account
Sign In
Back

2009 Subaru Impreza

180,440 KM

Details Description Features

$14,988

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$14,988

+ taxes & licensing

Bronte Auto Services

647-409-6177

Contact Seller
2009 Subaru Impreza

2009 Subaru Impreza

WRX STI w/Tech Pkg, Gold Whl

Watch This Vehicle

2009 Subaru Impreza

WRX STI w/Tech Pkg, Gold Whl

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

  1. 6045012
  2. 6045012
  3. 6045012
  4. 6045012
  5. 6045012
  6. 6045012
  7. 6045012
  8. 6045012
  9. 6045012
  10. 6045012
  11. 6045012
  12. 6045012
  13. 6045012
  14. 6045012
  15. 6045012
  16. 6045012
  17. 6045012
  18. 6045012
  19. 6045012
  20. 6045012
  21. 6045012
  22. 6045012
  23. 6045012
  24. 6045012
  25. 6045012
  26. 6045012
  27. 6045012
  28. 6045012
  29. 6045012
  30. 6045012
  31. 6045012
  32. 6045012
  33. 6045012
  34. 6045012
  35. 6045012
  36. 6045012
Contact Seller

$14,988

+ taxes & licensing

180,440KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6045012
  • VIN: JF1GR89619L813603

Vehicle Details

  • Interior Colour Smoke grey/anthracite black ()
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 180,440 KM

Vehicle Description

STI HATCH! MINT SHAPE. RUNS AND DRIVES EXCELLENT.

STI BUCKET SEATS
SEUDE WRAPPED STEERING
SPORT MODES
DIFFERENTIAL MODES
UPGRADED EXHAUST
UPGRADED INTAKE
UPGRADED HOSES
6 SPEED MANUAL TRANS
HEATED SEATS
ON BOARD COMP
3 SETS OF KEYS
HID FACTORY LAMPS
FIFTEEN RIMS
OIL AND FILTER REPLACEMENT DONE
STI FLOOR MATS
COMPLETE DETAIL DONE
SHOWS EXCELLENT.

WILL BE SOLD CERTIFIED

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

BUY WITH CONFIDENCE!!!
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE. PLEASE NOTE THAT THERE IS A FINANCE FEE FOR ALL FINANCE APPLICATIONS $495

EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU FOR READING.

Vehicle Features

Side Curtain Airbags
Child safety rear door locks
Driver & front passenger side-impact airbags
Side-impact door beams
Front & rear crumple zones
tinted windows
Roof rack w/integrated crossbar brackets
Engine Oil Cooler
Body-colour door handles
Dual visor vanity mirrors
Rear window defogger w/timer
Front passenger seatback pocket
Embroidered floor mats
Rear seat HVAC ducts
Remote keyless entry system w/panic alarm
Cargo area light w/on/off switch
Roof mounted antenna
Pwr windows w/driver window auto-down
Anti-theft system w/engine immobilizer
Direct ignition system
Collapsible steering column
Driver foot rest
SIRIUS satellite radio w/(3) month trial subscription
Engine-speed sensitive pwr rack & pinion steering
Electronic brake-force distribution (EBD)
Illuminated ignition key ring
Front door storage compartments
Ring-shaped reinforcement frame construction
Wiper De-icer
Clutch/starter interlock
Lockable & illuminated glove box
Leather-wrapped gear selector
Front armrest w/console storage
Black Headliner
Flat-folding 60/40-split rear seat w/height-adjustable rear head restraints
Console-integrated dual front cup holders
Digital clock in dash
Door-integrated dual front cup holders
Door-integrated dual rear cup holders
12V pwr outlet in dash & armrest console
Assist grips at outboard seating positions
Map spotlights & dome light w/off delay
Driver & front passenger front dual-stage airbags w/front passenger occupant sensors
Child safety rear seat anchors (ISO-FIX/LATCH)
Passive safety type collapsible brake pedal
Pwr tilt/sliding glass moonroof w/sunshade
Body-colour aerodynamic side ground effects moulding
Underbody rear aerodynamic diffuser
Black stainless steel mesh grille w/(6) star cluster
Aluminum sport pedals
Illuminated steering wheel audio controls
Roof-line rear spoiler w/integrated brake light
Sport-type bumper w/side cooling ducts
Wide front fenders w/cooling vents
Xenon HID projector low-beam/contoured multi-relector high-beam headlights w/auto-off
Body-colour folding heated pwr mirrors w/integrated LED turn signals
4-level heated front seats
Centre console red illuminated tray
18" x 8.5" BBS 18-spoke forged aluminum gold alloy wheels w/STI centre caps
P245/40WR18 Dunlop SP600 summer performance tires
Compact T135/70D17 spare tire
Dual-sided galvanized steel hood w/gas strut hood supports, functional hood scoop
Iridium spark plugs
Electronic throttle control (ETC)
Hill holder system
3-point front seat belts-inc: driver-side ELR, passenger ALR, height-adjustable shoulder belt anchors, pretensioners & load limiters
3-point rear seat belts-inc: ALR, integrated outboard shoulder belt anchors
Automatic climate control-inc: air conditioning, filtration system
High performance quad tip exhaust
High performance STI sport-tuned suspension
2.5L DOHC SMPI 16-valve high-pressure turbocharged horizontally opposed 4-cyl engine w/dual active valve control system
6-speed close ratio manual transmission w/OD
Monitor system-inc: colour touch-screen w/clock, fuel information, driving record data, maintenance schedule, calculator
4-wheel independent MacPherson inverted KYB strut suspension-inc: front forged aluminum lower suspension arm, rear double wishbone, front & rear stabilizer bars
High strength solid rubber engine mounts
Pwr front/rear ventilated Brembo high-performance disc brakes-inc: front four-piston calipers, rear dual-piston calipers, STI branding
SI-DRIVE engine management system
STI large capacity intercooler
Intrument panel-inc: electroluminescent sport design gauges w/metal trim, adjustable dash illumination, full needle sweep on startup, speedometer, 8000 rpm centre mounted tachometer w/warning alarm, trip odometer, fuel gauge fuel door indicator, fuel e...
AM/FM stereo w/6-disc CD/DVD/MP3/WMA player-inc: radio data system, (6) speakers, speed sensitive volume, SRS-CS audio enhancement, Audyssey MultEQ audio enhancement, auxiliary input jack

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Bronte Auto Services

2018 Mercedes-Benz S...
 48,018 KM
$139,888 + tax & lic
2017 Lamborghini Hur...
 18,708 KM
$259,888 + tax & lic
2013 Honda Civic Sdn...
 180,101 KM
$9,988 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

Call Dealer

647-409-XXXX

(click to show)

647-409-6177

Quick Links
Directions Website Inventory