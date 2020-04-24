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2010 Buick LaCrosse

CXS | ONE OWNER | NAVI | CAM

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2010 Buick LaCrosse

CXS | ONE OWNER | NAVI | CAM

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Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$7,950

+ taxes & licensing

  • 143,108KM
  • Used
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  • Listing ID: 4924914
  • VIN: 1G4GM5GV4AF263670
Exterior Colour
Carbon Black Metallic (Black)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, WE ARE OFFERING ALL SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING ONLY. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

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ONE OWNER. WITH ORIGINAL INVOICE. ALL SERVICE DONE AT GM DEALER. CLEAN INSIDE AND OUT. LOADED LUXURY MACHINE AT A VERY LOW PRICE.

NAVIGATION
BACK UP CAMERA
PARK ASSIST
HEATED SEATS COOLED SEATS
DUAL MEMORY SEATS
PRIVACY SHADE EQUIPPED
PANORAMIC SUNROOF
FACTORY REMOTE START
PUSH TO START
EASY ENTRY. KEYLESS ENTRY
FACTORY HID LAMPS WITH FOG LAMPS
HEADS UP DISPLAY
ADJUSTABLE PEDALS
POWER ADJUST STEERING
HEATED STEERING
DUAL CLIMATE CONTROLS
USB IPOD AUX BLUETOOTH CD SAT XM EQUIPPED
PREMIUM ALLOY WHEELS
2 SETS OF KEYS


FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

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OMVIC Registered & UCDA MEMBER
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This vehicle is not drivable and not certified. Certification is available for $495. After the certification process it will be fit for the road.

LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Convenience
  • Cruise Control
  • universal home remote
  • Front & rear floor mats w/carpeted inserts
Powertrain
  • Front Wheel Drive
Windows
  • rear window defogger
Exterior
  • Tire Pressure Monitor
  • Front halogen projector fog lamps
Power Options
  • PWR REAR SUNSHADE
  • Retained accessory pwr
  • Variable assist pwr rack & pinion steering
  • Pwr windows -inc: driver & front passenger express up/down & rear express down
Trim
  • Chrome Grille
  • Leather Wrapped Shift Knob
Safety
  • 4-Wheel Anti-Lock Brakes
  • Dual note horn
Seating
  • Rear seat heater ducts
  • 60/40 split folding rear seat w/centre armrest & dual cupholders
Media / Nav / Comm
  • Rear window antenna
Comfort
  • Pollen air filtration system
  • Dual zone auto climate control w/rear aux controls
Additional Features
  • Cargo Net
  • Rear Park Assist
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Battery w/rundown protection
  • Content theft system
  • Internal manual trunk release handle
  • Tilt & telescopic steering column
  • Electronic Park Brake
  • Front seat side impact airbags
  • Quiet Tuning
  • Brake & transmission shift interlock
  • Driver & front passenger dual stage air bags w/passenger sensing system
  • Front & rear passenger assist handles
  • Body-colour rocker mouldings w/chrome inserts
  • Chrome applique sill plate
  • Dual body-colour folding pwr heated remote mirrors
  • Variable intermittent flat blade windshield wipers
  • Body coloured door handles w/chrome inserts
  • Dual visors w/covered illuminated vanity mirrors & slide feature
  • Pwr child security rear door locks
  • Windshield humidity sensor w/auto defogging activation
  • Rear Seat Airbags
  • Bluetooth System
  • Front independent strut suspension
  • Auto-dimming exterior mirror w/memory
  • 4-spoke premium wood & leather-wrapped heated steering wheel w/audio controls
  • Compact spare tire w/steel wheel, jack
  • Halogen headlamps -inc: flash-to-pass, auto light control, Twilight Sentinel
  • Solar Ray tinted, acoustic laminated glass
  • Front & rear reading lamps, trunk light, glove box light
  • Front floor console -inc: storage compartment, floor shift, (2) covered cupholders, sliding armrest
  • Instrumentation -inc: speedometer, temp & fuel gauge, tachometer
  • Lighting -inc: custom entry/exit w/theatre dimming, ambient lighting on front & rear doors & console, front footwell puddle lights, instrument panel light pipe
  • 4-wheel disc brakes w/intelligent brake assist
  • 3-point seat belts in all seating positions -inc: front dual pretensioners, front load limiters
  • Rear seat, all position, Lower Anchors & Top Tethers for Children (LATCH)
  • Mirror integrated turn signal indicator, puddle lamps
  • XM satellite radio -inc: 130 channels w/commercial free music, news, sports, comedy & more, digital sound quality w/coast-to-coast signal coverage *Includes (3) free trial months beyond which service fees apply*
  • Bright dual styled exhaust
  • 3.6L SFI V6 VVT engine w/electronic throttle control
  • Driver info centre -inc: colour display message centre w/programmable features, language, vehicle security settings, key fob controlled vehicle personalization, exterior lighting controls, trip odometer, outside temp, oil life monitor, compass
  • 11-speaker harman/kardon amplified premium audio system -inc: 5.1 matrix surround sound system, 384-watt

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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