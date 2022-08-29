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2010 Ford Escape

140,452 KM

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Precision Motors

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2010 Ford Escape

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2010 Ford Escape

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Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

416-270-7657

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$9,995

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140,452KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9095698
  • Stock #: 817
  • VIN: 1FMCU9D76AKA84338

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 817
  • Mileage 140,452 KM

Vehicle Description

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NEW LOCATION ADDRESS: 1227 Plains Road. East Burlington, ON   L7S 2K2

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Warranty Available
CD Player

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