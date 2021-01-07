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2010 Ford Fusion

35,275 KM

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2010 Ford Fusion

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SEL | LIKE NEW | LOW KILOS | CERTIFIED

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2010 Ford Fusion

SEL | LIKE NEW | LOW KILOS | CERTIFIED

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Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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Used
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  • Listing ID: 6453027
  • VIN: 3FAHP0JA1AR289063

Vehicle Details

  • Exterior Colour Sport Blue (Blue)
  • Interior Colour Charcoal Black (DW)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 35,275 KM

Vehicle Description

CAR IS LIKE NEW!!! ONLY 35275 KILOMETERS. NOT A TYPO. ONLY 35K ON IT. SHOWS A1. CLEAN INSIDE OUT

ZERO RUST
SEL TRIM LOADED WITH OPTIONS
LEATHER HEATED SEATS
POWER SEATS
KEYPAD ENTRY
PARK ASSIST SENSORS
DUAL CLIMATE CONTROLS
BLUETOOTH EQUIPPED
SYNC AUX CD SAT EQUIPPED
CRUISE CONTROL
FOG LAMPS
OEM WINTER FLOOR LINERS
ICE COLD AIR CONDITIONING
SHOWS CLEAN
ALLOY WHEELS WITH MICHLINE ALL SEASONS

WILL BE SOLD CERTIFIED!!!

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

BUY WITH CONFIDENCE!!!
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE. PLEASE NOTE THAT THERE IS A FINANCE FEE FOR ALL FINANCE APPLICATIONS $495

EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Front Wheel Drive
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
P225/50VR17 all-season tires
Fog lamps w/bright surround
Electrochromic rearview mirror
Illuminated Entry
Instrument panel storage bin
Ambient Lighting
Dash-top storage bin
Dual zone electronic automatic temperature control (DZEATC) w/outside temp display
Overhead console w/dome light
Emergency Trunk Release
Child safety rear door locks
Pwr 4-wheel disc brakes
4-wheel anti-lock brake system (ABS)
Occupant classification system
Lower anchors & top tethers for children (LATCH) system
Rear Window Defroster
Solar tinted glass
Roof Antenna
(2) coat hooks
Front/rear carpeted floor mats
Auto on/off quad halogen headlamps w/integrated amber turn signals
Leather-wrapped shift knob
Tri-bar bright chrome grille
(2) 12V pwr outlets
Pwr windows w/driver one-touch down feature
SecuriLock passive anti-theft system (PATS)
Message Centre
Grocery bag hooks in trunk
(3) assist handles
Dual-tone horn
Variable assist pwr steering
Pwr remote trunk release
Front seatback map pockets
Chrome Exhaust Tips
Two-tier centre console w/(2) cup holders
Colour-keyed heated pwr mirrors w/puddle lamps
Fixed interval speed-sensitive windshield wipers
Anti-theft perimeter alarm
SIRIUS satellite radio w/6-month prepaid subscription
Battery saver w/accessory delay
Sunvisors w/dual illuminated visor vanity mirrors
Dome lamp w/front & rear maplights
Advance Trac electronic stability control
Door panels-inc: map pockets, cup holders
Rear 60/40 split fold-flat bench seat-inc: armrest w/(2) cup holders, adjustable head restraints
Unique applique on instrument panel, centre stack
Side impact protection system-inc: side impact air bags, side curtain air bags
Instrumentation-inc: tachometer, oil pressure, coolant levels, lamp outage, low washer fluid, fuel cap, door ajar
Personal safety system-inc: seat belt pretensioners, load-limiting retractors, dual stage front air bags, driver seat position sensor, crash severity sensor, front BeltMinder
2.5L I4 ENGINE

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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