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2010 Honda Civic

131,706 KM

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Precision Motors

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2010 Honda Civic

2010 Honda Civic

Sport

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2010 Honda Civic

Sport

Location

Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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131,706KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7015175
  • VIN: 2HGFA1F69AH019055

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 131,706 KM

Vehicle Description

**2010 Honda civic !! Very clean inside and outside NO scratch NO accidents !

**THIS CAR IS SHINE LIKE THE SUN ***

2010 HONDA CIVIC  ONLY 131,706 KMS FOR JUST $7495.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, SUNROOF, HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, AM/FM STEREO, CD PLAYER BLUETOOTH, ALLOY WHEELS, AUX IPOD & USB CONNECTION, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE, SOUND ENGINE AND TRANSMISSION, THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES, PRICE + TAX + LICENSING. 

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TOLL FREE : 1 (877) 960-1826

EMAIL US AT : inamq@hotmail.com

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Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Safety Locks
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Driver Vanity Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Cloth Seats
Alloy Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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