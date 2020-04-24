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2010 Mazda MAZDA3

GS | BLUETOOTH | SUNROOF | LOW KMS

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2010 Mazda MAZDA3

GS | BLUETOOTH | SUNROOF | LOW KMS

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$5,988

+ taxes & licensing

  • 98,712KM
  • Used
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  • Listing ID: 4924875
  • VIN: JM1BL1H57A1294014
Exterior Colour
Black Mica (Black)
Interior Colour
Dune Beige/Black (BT2)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, WE ARE OFFERING ALL SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING ONLY. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE.

CLEAN MAZDA 3 HATCHBACK. VERY RELIABLE VEHICLE. LOADED WITH OPTIONS. LOW KILOMETERS. DONT MISS OUT.

SPORTY HATCHBACK
FOG LAMPS
SUNROOF
CRUISE CONTROL
HEATED MIRRORS
POWER MIRRORS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
KEYLESS ENTRY
AUX BLUETOOTH AND CD EQUIPPED
ALLOY WHEELS
TRAC CONTROL
AUTOMATIC LIGHTS
WINTER TIRES ALSO INCLUDED.
CLIMATE CONTROL

CERTIFICATION NOTE:
This vehicle is not drivable and not certified. Certification is available for $595. After the certification process it will be fit for the road.

**** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES ****

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

Buy with confidence!!!
OMVIC Registered & UCDA MEMBER
We have excellent consumer reviews! Visit our Facebook page: Bronte Auto Services.

LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Powertrain
  • Front Wheel Drive
Convenience
  • Map Lights
  • Auto On/Off Headlamps
  • Halogen Headlamps
  • Temporary spare tire
  • Front door storage pockets w/bottle holders
  • (2) coat hooks
  • Rear centre armrest w/(2) cupholders
  • Centre console w/lid
  • Tilt/Telescopic Steering Wheel
  • Custom fitted front/rear floor mats
Safety
  • Fog Lamps
  • Child safety rear door locks
  • Front side-impact air bags
  • Integrated child seat anchor brackets
  • Side-impact door beams
  • All seating position 3-point seat belts
Comfort
  • Illuminated Entry
  • Day/night rearview mirror
  • Illuminated glove compartment
Windows
  • Rear Window Defroster
Power Options
  • Pwr rack & pinion steering
  • (2) 12V pwr outlets
  • Pwr windows w/driver 1-touch down feature & driver side illuminated switch
Trim
  • Body-colour door handles
  • Moulded cloth door trim
  • Body-colour heated pwr mirrors
Security
  • Engine immobilizer theft deterrent system
Exterior
  • P205/55R16 all-season tires
Suspension
  • Front independent strut suspension w/coil springs
Seating
  • Front bucket seats w/active headrests
  • 60/40 split-folding rear seats w/adjustable headrests -inc: lock function
Additional Features
  • 16" Alloy Wheels
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Front/rear stabilizer bars
  • Rear heater ducts
  • Ignition key illumination
  • side sill extensions
  • Driver foot rest
  • Front ventilated & rear solid pwr disc brakes
  • Dual front cupholders
  • (3) passenger assist handles
  • passenger side seatback pocket
  • aux input jack
  • Front/rear side curtain air bags
  • Driver/passenger sunvisors w/vanity mirrors
  • Silver finish on inner door handle
  • Exterior temperature gauge
  • Rear door bottle holders
  • Trunk/cargo light
  • Anti-lock brake system -inc: electronic brake-force distribution
  • Driver & front passenger air bags w/passenger sensor
  • Whiplash-reducing adjustable front seat head restraints
  • Anti-theft alarm
  • Air conditioning w/micronAir filter
  • Silver IP decoration panel
  • Black grille w/grey grille bar
  • Rear body-colour sport roof spoiler
  • Rear independent multi-link suspension w/coil springs
  • 2.5L DOHC 16-valve I4 engine
  • Bluetooth hands-free phone system w/AudioProfile
  • Dual sport exhaust garnish
  • Height-adjustable front seat belts w/pretensioners, force limiters
  • Warning lights -inc: oil pressure, check engine, low washer fluid, low fuel level, door ajar, airbags
  • 5-speed automatic transmission w/sport mode
  • AM/FM stereo w/CD player -inc: (6) speakers, MP3 capability

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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