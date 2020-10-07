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2010 Mazda MAZDA3

135,022 KM

Details Description Features

$5,988

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Bronte Auto Services

647-409-6177

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2010 Mazda MAZDA3

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GX | CLEAN | CERTIFIED | SERVICED

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2010 Mazda MAZDA3

GX | CLEAN | CERTIFIED | SERVICED

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Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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  • Listing ID: 6066525
  • VIN: JM1BL1HF7A1157003

Vehicle Details

  • Exterior Colour Velocity Red Mica (Red)
  • Interior Colour Black (BS9)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 135,022 KM

Vehicle Description

LOCAL ONTARIO VEHCILE. LOW KMS AND SERVICED

KEYLESS ENTRY
ICE COLD AIR
HEATING WORKS WELL
BRAND NEW FLOOR MATS
POWER MIRRORS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
AUX CD RADIO EQUIPPED
RUST CHECK COMPLETE
NEW BRAKES ALL AROUND
OIL AND FILTER CHANGE DONE

SOLD CERTIFIED

CARFAX:
https://vhr.carfax.ca/main?id=w8LHdsg1PUwJhqQTGXKCFuRdlLV0d%2bQe

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

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WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
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EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
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TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Front Wheel Drive
Map Lights
Halogen Headlamps
Temporary spare tire
Front door storage pockets w/bottle holders
(2) coat hooks
Rear centre armrest w/(2) cupholders
Centre console w/lid
Tilt/Telescopic Steering Wheel
Custom fitted front/rear floor mats
Illuminated Entry
Day/night rearview mirror
Illuminated glove compartment
Rear Window Defroster
Pwr rack & pinion steering
(2) 12V pwr outlets
Pwr windows w/driver 1-touch down feature & driver side illuminated switch
Child safety rear door locks
Front side-impact air bags
Integrated child seat anchor brackets
Side-impact door beams
All seating position 3-point seat belts
Body-colour door handles
Moulded cloth door trim
Black grille w/plated grille bar
Engine immobilizer theft deterrent system
P205/55R16 all-season tires
Front independent strut suspension w/coil springs
Front bucket seats w/active headrests
60/40 split-folding rear seats w/adjustable headrests -inc: lock function
Front/rear stabilizer bars
Rear heater ducts
Ignition key illumination
Driver foot rest
Front ventilated & rear solid pwr disc brakes
Dual front cupholders
(3) passenger assist handles
passenger side seatback pocket
aux input jack
Front/rear side curtain air bags
Driver/passenger sunvisors w/vanity mirrors
16" steel wheels w/full wheel covers
Body-colour pwr mirrors
Exterior temperature gauge
Rear door bottle holders
Trunk/cargo light
Anti-lock brake system -inc: electronic brake-force distribution
Driver & front passenger air bags w/passenger sensor
Whiplash-reducing adjustable front seat head restraints
Anti-theft alarm
Rear body-colour roof spoiler
Rear independent multi-link suspension w/coil springs
2.0L DOHC 16-valve I4 engine
Height-adjustable front seat belts w/pretensioners, force limiters
Warning lights -inc: oil pressure, check engine, low washer fluid, low fuel level, door ajar, airbags
AM/FM stereo w/CD player -inc: (4) speakers, MP3 capability
5-speed automatic transmission w/sport mode

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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