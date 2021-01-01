Menu
Account
Sign In
Back

2010 Mitsubishi Lancer

140,081 KM

Details Description Features

$7,988

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$7,988

+ taxes & licensing

Bronte Auto Services

647-409-6177

Contact Seller
2010 Mitsubishi Lancer

2010 Mitsubishi Lancer

GTS | SUNROOF | CERTIFIED | MINT

Watch This Vehicle

2010 Mitsubishi Lancer

GTS | SUNROOF | CERTIFIED | MINT

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

  1. 6351491
  2. 6351491
  3. 6351491
  4. 6351491
  5. 6351491
  6. 6351491
  7. 6351491
  8. 6351491
  9. 6351491
  10. 6351491
  11. 6351491
  12. 6351491
  13. 6351491
  14. 6351491
  15. 6351491
  16. 6351491
  17. 6351491
  18. 6351491
  19. 6351491
  20. 6351491
  21. 6351491
  22. 6351491
  23. 6351491
  24. 6351491
  25. 6351491
  26. 6351491
  27. 6351491
  28. 6351491
  29. 6351491
  30. 6351491
  31. 6351491
  32. 6351491
  33. 6351491
  34. 6351491
  35. 6351491
Contact Seller

$7,988

+ taxes & licensing

140,081KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6351491
  • VIN: JA32U8FW2AU608912

Vehicle Details

  • Exterior Colour Rally Red Metallic (Red)
  • Interior Colour Black (03J)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 140,081 KM

Vehicle Description

STUNNING LANCER GTS. MINT SHAPE. CLEAN AND SHARP LOOKING VEHICLE. JUST DID COMPLETE SERVICE. CERTIFIED AND READY FOR NEW HOME

METALLIC RED ON BLACK
SUNROOF
PADDLE SHIFTERS
LEATHER HEATED SEATS
EASY ENTRY
AUTO CLIMATE CONTROL
ROCKFORD'S FOSGATE AUDIO SYSTEM
TRUNK OEM SUBWOOFER
BLUETOOTH EQUIPPED
AUX CD SAT EQUIPPED
CRUISE CONTROL
KEYLESS START
FOG LAMPS
ICE COLD AIR CONDITIONING
TRUNK SPOILER
ALLOY WHEELS 18 INCH WITH NEW CONTINENTAL TIRES
BRAND NEW BRAKE ROTORS AND PADS
BRAND NEW CAT WITH EXHAUST AND O2 SENSORS
SYNTHETIC OIL AND FILTER CHANGE DONE

WILL BE SOLD CERTIFIED!!!

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

BUY WITH CONFIDENCE!!!
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE. PLEASE NOTE THAT THERE IS A FINANCE FEE FOR ALL FINANCE APPLICATIONS $495

EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Fog Lights
Driver Knee Airbag
Child safety rear door locks
Front side impact airbags
3-point safety belts & head rests for all positions
Front Wheel Drive
2.4L DOHC MIVEC 16-valve I4 engine
Tilt Steering Column
Compact Spare Tire
Carpeted floor mats
(2) front cup holders
Driver seatback pocket
Variable intermittent windshield wipers w/washers
Rear coat hook
Auto-off halogen headlights
Automatic climate control
Micron air filtration
Steering Wheel Mounted Audio Controls
Independent multi-link rear suspension
Leather-wrapped shift knob
Colour-keyed front/rear bumpers
Front grille w/chrome accent
P215/45R18 all-season tires
Tire pressure monitor (TPMS)
Pwr windows w/driver side auto-up/down
Anti-theft security alarm
Solar UV control front door glass
18" Alloy Wheels
Front/rear stabilizer bars
Rear window defroster w/timer
ashtray
Colour-keyed door handles
Front air dam
Rear heater ducts
trunk light
Front map lights
Side Marker Lights
Hydraulic pwr rack & pinion steering
Pwr front ventilated disc & solid rear disc brakes
Green laminated windshield
Remote trunk & fuel lid release
Front door pockets w/(2) integrated bottle holders
(4) retractable assist handles
Interior trunk lid release handle
Active front seat structure
Front pedestrian impact crumple zone
Lower side air dams
Dual 12V pwr outlets
Colour-keyed folding pwr heated mirrors
Bluetooth interface system
Driver & front passenger visor vanity mirrors
Key cylinder illumination
Height adjustable front shoulder belt anchors w/pretentioners
RISE body construction
Short pole roof mounted antenna
Odour-decomposing headliner
Driver & front passenger advanced dual stage airbags -inc: occupant seat position sensors
Front/rear side impact curtain airbags
Rear seat LATCH child safety seats
Leather-wrapped parking brake lever
Large rear wing spoiler
Centre floor console w/concealed storage
High-contrast instrumentation w/silver meter bezels
Chrome plated inner door handles
Hydrographic instrument panel & front door accents
Instrumentation -inc: tachometer, safety belt reminder lamp, rheostat
Exhaust finisher
60/40 split-folding high-back rear bench seat -inc: centre armrest, cup holders, (3) height adjustable head restraints
Full colour multi-information LCD display -inc: trip meter, odometer, outside temp, average fuel consumption, distance to empty, drive mode indicator, water temp warning, low fuel warning, service reminder
Leather-wrapped steering wheel -inc: cruise controls, magnesium-alloy paddle shifters
Sport-tuned MacPherson strut front suspension
Sirius satellite radio -inc: (6) months complimentary service

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Bronte Auto Services

2010 Audi A4 2.0T PR...
 220,108 KM
$8,995 + tax & lic
2004 Lexus LS 430 PR...
 219,085 KM
$11,988 + tax & lic
2017 Honda Civic Sed...
 152,085 KM
$13,988 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

Call Dealer

647-409-XXXX

(click to show)

647-409-6177

Quick Links
Directions Website Inventory