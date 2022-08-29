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2010 Nissan Altima

127,768 KM

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Precision Motors

416-270-7657

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2010 Nissan Altima

2010 Nissan Altima

2.5 SL **NO ACCIDENT **

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2010 Nissan Altima

2.5 SL **NO ACCIDENT **

Location

Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

416-270-7657

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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127,768KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 9050626
  • Stock #: 814
  • VIN: 1N4AL2APXAC125578

Vehicle Details

  • Exterior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 814
  • Mileage 127,768 KM

Vehicle Description

A NICE, DECENT, AND CLEAN CAR THAT IS GOOD-LOOKING AT A REASONABLE Price ** NO ACCIDENT!!

2010 NISSAN ALTIMA 2.5 SL ONLY 127,786 KMS JUST FOR $9,995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, SUNROOF, LEATHER HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, CD PLAYER, AM/FM STEREO, PREMIUM SOUND SYSTEM, USB CONNECTION, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES. PRICE + TAX + LICENSING.

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NEW LOCATION ADDRESS: 1227 Plains Road. East Burlington, ON   L7S 2K2

Vehicle Features

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Bluetooth

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