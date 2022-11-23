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2010 Nissan Altima

135,342 KM

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$10,995

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Precision Motors

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2010 Nissan Altima

2010 Nissan Altima

2.5 S **SUNROOF / LEATHER HEATED SEATS**

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2010 Nissan Altima

2.5 S **SUNROOF / LEATHER HEATED SEATS**

Location

Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

416-270-7657

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$10,995

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135,342KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9410155
  • Stock #: 831
  • VIN: 1N4AL2EPXAC134355

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 135,342 KM

Vehicle Description

**2010 NISSAN ALTIMA ! 2.5 S ! 2 DOORS COUPE ** A NICE DECENT AND CLEAN CAR THAT IS GOOD-LOOKING AT A REASONABLE PRICE..!!***

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ADDRESS: 1227 Plains Road. East Burlington, ON   L7S 2K2

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Bluetooth

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