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416-270-7657
2010 Suzuki SX4
Location
Precision Motors
1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2
416-270-7657
Sold As Is
This vehicle is being sold "as is", unfit, not e-tested and is not represented as being in a road worthy condition, mechanically sound or maintained at any guaranteed level of quality. The vehicle may not be fit for use as a means of transportation and may require substantial repairs at the purchaser's expense. It may not be possible to register the vehicle to be driven in its current condition.
$3,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9570241
- Stock #: 806
- VIN: JS2YC5A83A6300454
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # 806
- Mileage 157,794 KM
Vehicle Description
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ADDRESS: 1227 PLAINS ROAD. EAST BURLINGTON, ON L7S 2K2
Vehicle Features
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