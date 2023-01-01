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2010 Suzuki SX4

157,794 KM

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Precision Motors

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2010 Suzuki SX4

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2010 Suzuki SX4

Location

Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

416-270-7657

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Sold As Is

This vehicle is being sold "as is", unfit, not e-tested and is not represented as being in a road worthy condition, mechanically sound or maintained at any guaranteed level of quality. The vehicle may not be fit for use as a means of transportation and may require substantial repairs at the purchaser's expense. It may not be possible to register the vehicle to be driven in its current condition.

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157,794KM
Used
Good Condition
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  • Listing ID: 9570241
  • Stock #: 806
  • VIN: JS2YC5A83A6300454

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 806
  • Mileage 157,794 KM

Vehicle Description

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ADDRESS: 1227 PLAINS ROAD. EAST BURLINGTON, ON   L7S 2K2

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Power Door Locks
AM/FM Radio
CD Player
Cloth Seats

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