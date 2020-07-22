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2011 BMW 5 Series

97,088 KM

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2011 BMW 5 Series

2011 BMW 5 Series

550i xDrive | 1 OWNER | M SPORT PACK

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2011 BMW 5 Series

550i xDrive | 1 OWNER | M SPORT PACK

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1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

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Used
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  • Listing ID: 5516715
  • VIN: WBAFU9C55BC785219

Vehicle Details

  • Exterior Colour Imperial Blue Metallic - Brilliant Effect (Blue)
  • Interior Colour Black (LCSW)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Mileage 97,088 KM

Vehicle Description

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, TEST DRIVES AND PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE.

BEAUTIFUL BMW 550I M SPORT PACKAGE. 1 OWNER CLEAN CAR. SERVICE HISTORY AND LOCAL ONTARIO VEHICLE.

M SPORT PACKAGE
NAVIGATION
DRIVE MODES. SPORT AND COMFORT

PARK ASSIST
PADDLE SHIFTS
HEATED SEATS
KEYLESS ENTRY WITH EASY ENTRY
DUAL CLIMATE CONTROLS
HEATED STEERING WHEEL
MEMORY SEATS
2 SETS OF KEYS
ALL WEATHER FLOOR LINERS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
AUX USB CD BLUETOOTH EQUIPPED
PREMIUM SOUND SYSTEM
SUNROOF
CRUISE CONTROL
POWER MIRRORS
ICE COLD AIR
PREMIUM ALLOYS
AUX CD RADIO EQUIPPED
FOG LAMPS
PUSH START
AUTO ON OFF OPTION
AND MUCH MUCH MORE!!!!



FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

Vehcile not certified currently. Certification is available at $995.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Vehicle Features

rear window defogger
Compact Spare Tire
Universal Garage Door Opener
Halogen free-form fog lights
Child safety rear door locks
4-wheel anti-lock braking system (ABS)
SMART airbag deployment system
Side-impact protection door reinforcements
Front & rear crumple zones
Electronically-controlled engine cooling
Front seatback storage nets
Rear fog lights
Ambient Lighting
Front chrome grille w/chrome-plated kidney bars
Body-coloured front & rear bumpers
Auto-Dimming Rearview Mirror
Front & rear stabilizer bars
Interlocking door anchoring system
Lockable illuminated glove box
Anthracite Roof Liner
4-wheel ventilated disc brakes
Pwr glass sunroof
Rear centre armrest w/storage
Battery safety terminal (BST)
Bluetooth wireless technology
White turn signal indicator lenses
Collapsible tube crash technology
Adaptive brakelights
Fully-finished trunk
Alarm system w/interior motion sensor
Pre-wiring for Sirius satellite radio
Rain-sensing speed-sensitive windshield wipers w/heated washer jets
Pwr tilt/telescopic steering column w/auto tilt-up
12-volt socket in luggage compartment
Dual front side-impact airbags
Servotronic speed-sensitive pwr rack & pinion steering
Dual front airbags w/occupant detector
Engine start/stop button
Chrome-plated side window frame trim
Black matte auto-dimming heated pwr folding exterior mirrors
60/40 rear seat w/through loading system
Front centre armrest w/lockable climate-controlled storage
Cupholders integrated in front centre console & rear armrest
3-spoke heated leather sport steering wheel w/audio controls
Front & rear advanced head protection curtain airbag system (AHPS)
Rear 3-point safety belts-inc: force limiters
Rear ISOFIX child seat attachment
Tire pressure monitoring system -inc: run-flat indicator
Dual front illuminated sunvisor mirrors
Fineline anthracite interior trim
Brake energy regeneration
Fully-electronic "drive-by-wire" throttle system
Pwr windows -inc: anti-trap, comfort open/close
(3) rear headrests, w/outer positions adjustable
Crash sensor-inc: fuel cutoff, lights on, door unlock
Front 3-point safety belts-inc: pyrotechnical tensioning system, force limiters
xDrive all wheel drive w/variable torque split
Double-pivot strut-type front suspension
Integral 4-link rear suspension
Tool kit in trunk
Bi-xenon adaptive automatic headlights -inc: high-pressure washer system, LED corona rings
Instrumentation -inc: black panel technology, fuel consumption & range, check control vehicle monitoring system w/condition based service, (8) programmable memory keys, on-board computer
Interior lighting -inc: front foot wells, cargo area, front & rear reading lights
19" x 8.5" front & 19" x 9" rear W-spoke alloy wheels (style 332) -inc: P245/40R19 front & P275/35R19 rear run-flat all-season tires
High gloss shadow line trim
iDrive system -inc: 10.2" high-resolution display
Voice control for audio, telephone, navigation
3-setting dynamic driving control -inc: normal, sport, sport plus
4.4L DOHC DI 32-valve twin-turbocharged V8 engine -inc: double-VANOS steplessly variable valve timing
Left & right single rectangular-shaped exhaust tips
Anti-theft AM/FM stereo w/CD/DVD/MP3 player -inc: radio data system (RDS), multi-channel playback capability, aux audio input, USB audio integration w/Y-cable for iPod, Gracenote media database, hi-fi sound system professional w/(14) speakers & (2) sub...

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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