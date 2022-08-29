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2011 Ford Escape

137,445 KM

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$9,995

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Precision Motors

416-270-7657

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2011 Ford Escape

2011 Ford Escape

XLT

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2011 Ford Escape

XLT

Location

Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

416-270-7657

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$9,995

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137,445KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9094174
  • Stock #: 815
  • VIN: 1FMCU0D75BKC27132

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 815
  • Mileage 137,445 KM

Vehicle Description

**2011 FORD ESCAPE XLT** ! ACCIDENT FREE ! VERY CLEAN CAR AND SMOOTH DRIVE..!!***

2011 FORD ESCAPE ONLY 137,445 KMS JUST FOR $9,995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, CD PLAYER, AM/FM STEREO, PREMIUM SOUND SYSTEM, USB CONNECTION, FOG LIGHTS, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES. PRICE + TAX + LICENSING.

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NEW LOCATION ADDRESS: 1227 Plains Road. East Burlington, ON   L7S 2K2

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Warranty Available
CD Player

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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