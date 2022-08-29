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416-270-7657
2011 Ford Escape
XLT
Location
Precision Motors
1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2
416-270-7657
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$9,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9094174
- Stock #: 815
- VIN: 1FMCU0D75BKC27132
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # 815
- Mileage 137,445 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
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