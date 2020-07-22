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2011 Lexus GS 350

151,088 KM

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2011 Lexus GS 350

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1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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  • Listing ID: 5374088
  • VIN: JTHCE5KS7B0030429

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151,088KM
Used
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Starlight Black Mica (Black)
  • Interior Colour Black (M)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 151,088 KM

Vehicle Description

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, TEST DRIVES AND PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE

STUNNING RARE MACHINE. SERVICED AT THE LEXUS STORE. ALL WHEEL DRIVE RARE VEHCILE IN PERFECT CONDITION.


NAVIGATION
BACKUP CAMERA
KEYLESS ENTRY
FOG LAMPS
HID FACTORY LAMPS
AUX USB EQUPPED
BLUETOOTH EQUIPPED
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
AM FM CD SAT EQUIPPED
CRUISE CONTROL
HEATED SEATS
COOLED.SEATS
PUSH START
POWER REAR PRIVACY SCREEN
AND MUCH MORE

WILL BE SOLD CERTIFIED.

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

Vehicle Features

Cruise Control
Compact Spare Tire
Front/rear cup holders
Front seatback pockets
Front centre console box
First Aid Kit
Fog Lamps
Child-restraint seat anchor points
Child-protection rear door locks
Front/rear side curtain airbags
All Wheel Drive
Glass Imprinted Antenna
Digital clock
PWR MOONROOF
Illuminated Entry System
Pwr windows
Electric pwr steering
accessory pwr outlet
Rear seat heater ducts
Body-coloured bumpers
Leather-wrapped shift knob
Tool Kit
CHROME DOOR HANDLES
Stainless Steel exhaust system
Front/rear stabilizer bars
Rear window defroster w/timer
Lockable glove box
Adjustable B-pillar shoulder belt anchors
Electronic throttle control system w/intelligence (ETCS-i)
Assist grips
4-wheel ventilated disc brakes
Bluetooth Capability
Driver coin case compartment
Rear independent multi-link suspension
Front seatbelt pretensioners & force limiters
Pwr fuel lid release
Water repellent door glass
Tinted glass w/UV protection
Ashtray & cigarette lighter
Dual front opening door pockets
Dual front knee airbags
All-position 3-point seatbelts
Dual-zone automatic climate control w/air filter
Birds eye maple wood trim
Leather door trim
17" aluminum alloy wheels w/wheel locks
Dual sunvisors w/illuminated vanity mirrors
Rear high-mount stop lamp w/LED
3.5L DOHC DI 24-valve V6 engine -inc: dual variable valve timing w/intelligence on both intake & exhaust cams (VVT-i)
Acoustic control induction system (ACIS)
Carpet all-weather floor mats
Dual front 2-stage airbags -inc: passenger occupant classification
Front independent double wishbone suspension
Satellite radio roof-mounted fin antenna
P225/50R17 performance summer tires
Rain-sensing variable intermittent windshield wipers -inc: mist feature, de-icer
Warning lamps -inc: low fuel, low engine oil, low washer fluid, door ajar, head lamps on, tire pressure, front seatbelt
6-speed super electronically controlled automatic transmission (Super ECT) -inc: OD, sequential multi-mode shifter, lock-up torque converter, cooler, snow mode
Electrochromic pwr folding heated mirrors -inc: integrated turn signals, puddle lamps, memory
High intensity discharge (HID) headlamps -inc: auto levelling, auto headlamp system, adaptive front lighting system, headlamp washers
Leather-wrapped pwr tilt/telescopic steering wheel -inc: audio controls, memory
Lighting -inc: door courtesy, driver footwell, glove box, trunk
4-wheel anti-lock brake system (ABS) -inc: electronic brake force distribution (EBD), brake assist (BA)
Vehicle dynamics integrated management (VDIM) -inc: electronic stability control, traction control (TRAC), hill-start assist control (HAC)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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