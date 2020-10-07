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2011 Toyota Venza

172,108 KM

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2011 Toyota Venza

2011 Toyota Venza

AWD | 1 OWNER | CLEAN CARFAX | CERTIFIED

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2011 Toyota Venza

AWD | 1 OWNER | CLEAN CARFAX | CERTIFIED

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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172,108KM
Used
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  • Listing ID: 6002172
  • VIN: 4T3BK3BB5BU055819

Vehicle Details

  • Exterior Colour Magnetic Grey Metallic (Gray)
  • Interior Colour Light Grey (A)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 172,108 KM

Vehicle Description

CLEAN AND SERVICED VENZA LOADED WITH OPTIONS. ALL WHEEL DRIVE. FULLY LOADED


BACKUP CAMERA
KEYLESS AND EASY ENTRY
BLUETOOTH EQUIPPED w HANDSFREE
HEATED LEATHER SEATS
TRUNK CARPET FLOOR MAT
OEM CARPET LINERS
POWER MIRRORS
HEATED MIRRORS
POWER SEATS
MEMORY SEATS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
2 SETS OF KEYS
AUX BLUETOOTH AND CD EQUIPPED
ALLOY WHEELS WITH NEWER GOOD YEAR TIRES
DOUBLE SUNROOF
FOG LAMPS
DUAL CLIMATE CONTROLS
DUAL EXHAUST
BODY HAS MINOR SCUFFS AND DENTS

SOLD CERTIFIED

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

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WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
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http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
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VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
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EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
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TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Cruise Control
CARGO LAMP
Front & rear cup holders
Compact Spare Tire
Garage Door Remote
Door Map Pockets
Carpeted floor mats
Variable-intermittent windshield wipers
Front centre console box
All Wheel Drive
REAR SEAT HEAT DUCTS
Driver Knee Airbag
Fog Lamps
Child safety rear door locks
Anchor points for child restraint seats
Front & rear side curtain air bags
front seat-mounted side air bags
Illuminated Entry
Dual Zone Auto Climate Control
Rear Privacy Glass
Pwr rack & pinion steering
Retained accessory pwr
Roof mounted antenna
Tonneau Cover
Chrome Exhaust Tip
Cargo Net
Cargo Mat
CHROME DOOR HANDLES
Rear window defroster w/timer
Front & rear stabilizer bars
Overhead sunglass storage
Map lamps
Front & rear splash guards
Coat hooks
Front seat back pockets
Rear Bumper Protector
Bluetooth Capability
All position 3-point lap & shoulder belts
Stainless steel dual exhaust system
Folding pwr heated mirrors
Cargo area tie down rings
Driver & front passenger dual-stage air bags
Front passenger air bag status indicator
Active front headrests w/whiplash protection
Auto-dimming rearview mirror w/compass
Hill-start assist control (HAC)
Front seatbelt pretensioners & force limiters w/B-pillar adjustment
20" aluminum alloy wheels w/wheel locks
P245/50R20 all-season tires
3-spoke tilt & telescopic steering wheel w/audio controls
Pwr windows w/auto up/down for all windows
Pwr assisted trunk closer
Front doorsill trim w/aluminum accents
Illuminated dual vanity mirrors
Rear spoiler w/LED stop lamp
Carbon Fibre Interior trim
Dust, pollen, deodourising air filter
Rear window wiper w/washer, de-icer
Anti-lock Braking System (ABS) w/Electronic Brake Force Distribution (EBD), Brake Assist (BA)
12V aux pwr outlets -inc: (2) front, (1) rear
Front captain seats -inc: 8-way pwr driver seat w/lumbar support, active front headrests w/whiplash protection
Optitron instrumentation -inc: tachometer, water & outside temp, dual trip odometer, multi info display, trip computer
Rear 60/40 split bench seat -inc: fold-down seat back, vertical headrests adjustment, remote release in cargo area
Warnings -inc: trans fluid temp warning, low fuel & washer fluid, door ajar, tire pressure monitoring system
6-speed automatic transmission w/OD -inc: Super Electronically Controlled (Super ECT), lock-up torque converter, transmission cooler, sequential shift mode
Front ventilated & rear solid disc brakes
Independent MacPherson front/rear gas strut suspension -inc: w/coil springs, gas shock absorbers
3.5" LCD display
3.5L DOHC 24-valve dual VVT-i V6 engine

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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