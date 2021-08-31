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2011 Volvo XC70

212,961 KM

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2011 Volvo XC70

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3.2 LEVEL - NO ACCIDENTS- CLEAN CARFAX

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2011 Volvo XC70

3.2 LEVEL - NO ACCIDENTS- CLEAN CARFAX

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1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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  • Listing ID: 7600705
  • VIN: YV4952BZ6B1106009

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 212,961 KM

Vehicle Description

RARE- CLEAN SHAPE- CLEAN CARFAX-LOCAL ONTARIO VEHICLE- NO ACCIDENTS-

SUNROOF
BLIND SPOT MONITORING
REMOTE STARTER
HILL ASSIST
HEATED LEATHER SEATS
PARKING SENSORS FRONT AND REAR
BLUETOOTH EQUIPPED w HANDSFREE
POWER LIFT GATE
KEYLESS ENTRY
OEM TRUNK LINER
POWER MIRRORSWITH POWER FOLD
HEATED MIRRORS
POWER SEATS
MEMORY SEATS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
ALLOY WHEELS WITH ALL SEASON MICHLINETIRES.
TRAILER HITCH FOR THE TOYS
FOG LAMPS FRONT AND REAR
DUAL CLIMATE CONTROLS

WILL BE SOLD CERTIFIED!!!


WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

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ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
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VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

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EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

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TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
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DELIVERY:
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THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Mirror(s)
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Mirror Memory
Floor mats
Power Outlet
Bucket Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
CD Player
AM/FM Stereo
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Aluminum Wheels
Fog Lamps
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cargo shade
Multi-Zone A/C
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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