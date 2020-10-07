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2012 Audi A3

138,311 KM

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2012 Audi A3

2012 Audi A3

2.0T Progressiv

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2012 Audi A3

2.0T Progressiv

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1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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  • Listing ID: 6066513
  • VIN: WAUMFCFM4CA016614

Vehicle Details

  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 138,311 KM

Vehicle Description

CLEAN A3 HATCHBACK WITH A LOT OF GOODIES!


S LINE
QUATTRO AWD
BACK UP CAMERA
KENWOOD HEAD UNIT
NAVIGATION
PANORAMIC ROOF
BLUETOOTH
AUX INPUT
MICHELIN X ICE TIRES
TINTED WINDOWS
POWER SEATS
AUTO HEADLAMPS
LED TAIL LIGHTS
ICE COLD AIR
BIXENON HEADLIGHTS
FOG LAMPS
BRAKES SERVICED
OIL AND FILTER CHANGE DONE
3D FLOOR MATS + ANOTHER SET
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SOLD CERTIFIED

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ONLINE PURCHASE OPTION:
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CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
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ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

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EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
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TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
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DELIVERY:
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THANK YOU FOR READING.

Vehicle Features

Cruise Control
Rear window defogger w/timer
Dual illuminated visor vanity mirrors
Tool kit located in spare wheel well
Front/rear floor mats w/fastening mechanism
Rear Spoiler
Tire Pressure Monitor
Front fog lights
Sport Suspension
Automatic Headlamps
Latch Child Restraint System
BLUETOOTH PHONE PREP
Front/rear stabilizer bars
Pwr vented front & solid rear disc brakes
Digital trip odometer w/service interval indicator
side intrusion beams
Rear door child locks
Front seatback map pockets
quattro permanent all-wheel drive system
Brushed aluminum interior trim
Servotronic speed-sensitive pwr steering
1-piece body-colour bumpers
Bi-Xenon Headlamps
Auto-dimming rearview mirror w/compass
Fuel filler door release button in driver door
10-speaker sound system
Body-colour roof antenna
Partial leather-wrapped shift knob & parking brake
Space saver spare tire & wheel
17" x 7.5" 5-spoke alloy wheels
60/40 split folding leather rear seats w/adjustable headrests
Monochrome trip computer
Driver/front passenger thorax airbags
Front/rear sideguard head protection airbags
Dual body-colour auto-dimming heated pwr mirrors w/RH convex
4-speed intermittent rain-sensing speed sensitive windshield wipers
Heat-insulating glass windshield w/tinted sun band
Illumination pkg
Storage pkg
Hill hold assist
Hydraulic brake assist
Rear armrest w/(2) cup holders, first aid kit
S line exterior
Backlit instrumentation w/automatic brightness control -inc: tachometer, speedometer, digital clock w/outside temp, fuel/coolant temp gauge, driver info display
CAN network -inc: (3) fully functional circuits (infotainment, comfort, powertrain)
Dual zone automatic climate control -inc: (7) temp sensors, sun sensor, pressure sensor, pollen/dust filter
Lighting -inc: cargo area, glove box, lighter, ashtray
Overhead lighting console -inc: fade-in/fade-out feature, time delay, automatic switch-on when key removed from ignition
Pwr windows -inc: retained accessory pwr, pinch protection, front/rear 1-touch up/down, master switch
2.0L DOHC TFSI 16-valve I4 turbocharged engine w/exhaust turbocharger intercooler
Independent 4-link rear suspension -inc: separate spring/shock absorber arrangement
MacPherson strut front suspension -inc: lower wishbones
S tronic 6-speed automatic transmission -inc: electro-hydraulic control
Satellite radio prewiring
Driver/front passenger next generation front airbags -inc: dual-threshold deployment, seat belt buckle switches
Front & rear 3-point seat belts -inc: automatic pretensioners, belt force limiters
Open sky system -inc: pwr front pane, fixed rear pane, wind deflector
3-spoke tilt & telescopic multi-function leather wrapped steering wheel
Concert AM/FM stereo w/CD player -inc: radio broadcast display system (RBDS), graduated audio level adjustment (GALA), aux input, MP3 capable

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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