Menu
Account
Sign In
Back

2012 Audi A6

126,270 KM

Details Description Features

$18,995

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$18,995

+ taxes & licensing

Bronte Auto Services

647-409-6177

Contact Seller
2012 Audi A6

2012 Audi A6

PRESTIGE- NO ACCIDENTS- CLEAN CARFAX

Watch This Vehicle

2012 Audi A6

PRESTIGE- NO ACCIDENTS- CLEAN CARFAX

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

  1. 7500291
  2. 7500291
  3. 7500291
  4. 7500291
  5. 7500291
  6. 7500291
  7. 7500291
  8. 7500291
  9. 7500291
  10. 7500291
  11. 7500291
  12. 7500291
  13. 7500291
  14. 7500291
  15. 7500291
  16. 7500291
  17. 7500291
  18. 7500291
  19. 7500291
  20. 7500291
  21. 7500291
  22. 7500291
  23. 7500291
  24. 7500291
  25. 7500291
  26. 7500291
  27. 7500291
  28. 7500291
  29. 7500291
  30. 7500291
  31. 7500291
  32. 7500291
  33. 7500291
  34. 7500291
  35. 7500291
  36. 7500291
  37. 7500291
  38. 7500291
  39. 7500291
  40. 7500291
  41. 7500291
  42. 7500291
  43. 7500291
  44. 7500291
  45. 7500291
  46. 7500291
  47. 7500291
Contact Seller

$18,995

+ taxes & licensing

126,270KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7500291
  • VIN: WAUHGCFC8CN142666

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 126,270 KM

Vehicle Description

3.0T PRESTIGE!!! MINT SHAPE!!! PRIDE OF OWNERSHIP!!!

AUDI DEALER MAINTAINED SINCE DAY1- 1 OWNER - NO ACCIDENTS- CLEAN CARFAX

NAVIGATION

HUD - HEADS UP DISPLAY

EASY ENTRY

BACK UP CAMERA

PARK ASSIST

AUTO PRIVACY SHADE REAR

REAR DOOR PRIVACY SCREENS

BOSE SOUND SYSTEM

BLIND SPOT MONITORING

PARK ASSIST

HEATED AND COOLED FRONT SEATS

HEATED REAR SEATS

HEATED STEERING WHEEL

POWER TILT - TELESCOPIC WHEEL

DUAL CLIMATE CONTROLS

MEMORY SEATS POWER SEATS

ELECTRIC E BRAKE W HOLD

2 KEYS

PUSH TO START

OEM TRUNK WINTER LINER

OEM WINTER LINERS

OEM CARPET MATS

JEWEL EYE HEAD LAMPS W FOG LAMPS

AUDI ALLOY WHEELS WRAPPED WITH PIRELLI CINTURATO TIRES

NO ISSUES TO REPORT AFTER TEST DRIVE

SOLD CERTIFIED!!!

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6


BUY WITH CONFIDENCE!!!
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE. PLEASE NOTE THAT THERE IS A FINANCE FEE FOR ALL FINANCE APPLICATIONS $495

EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Mirror Memory
Floor mats
Power Outlet
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HID Headlights
Aluminum Wheels
Fog Lamps
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Woodgrain Interior Trim
Navigation System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Bronte Auto Services

2012 Lincoln MKX AWD...
 184,201 KM
$12,995 + tax & lic
2011 Buick LaCrosse ...
 202,014 KM
$6,995 + tax & lic
2015 MINI Cooper Har...
 119,224 KM
$12,995 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

Call Dealer

647-409-XXXX

(click to show)

647-409-6177

Quick Links
Directions Website Inventory