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2012 Audi A7

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Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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  • 99,250KM
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  • Listing ID: 4968834
  • VIN: WAUSGCFC0CN025900
Exterior Colour
Brilliant Black (Black)
Interior Colour
Black (FZ)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, TEST DRIVES AND PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.


REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
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TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
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DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

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SERVICED AT AUDI! LOW MILEAGE A7 RUNS AND DRIVES REALLY SMOOTH!

3.0T SUPERCHARGED
S LINE PACKAGE
AUDI DRIVE SELECT
BLUETOOTH AUDIO
SUNROOF
NAVIGATION
BLIND SPOT MONITORING
BACK UP CAMERA
BACK UP SENSORS
FRONT SENSORS
ADAPTIVE CRUISE CONTROL
MEMORY SEATS
CONTROLLABLE SPOILER
AUTO HEADLIGHTS
HEATED SEATS FRONT AND REAR
DUAL CLIMATE REAR CLIMATE PACKAGE
HEATED STEERING WHEEL
FOLDING SIDE MIRRORS
KEYLESS ENTRY
ELECTRIC E BRAKE
PREMIUM WHEELS WITH GOOD RUBBER
HEATED MIRRORS
OIL AND FILTER CHANGE DONE
WINTER FLOOR LINERS

WILL BE SOLD CERTIFIED

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
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STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
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Convenience
  • HomeLink Garage Door Opener
  • Rain Sensing Wipers
Exterior
  • TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Power Options
  • Pwr windows
Additional Features
  • LED Tail lights
  • quattro permanent all-wheel drive system
  • Chrome Exhaust Tips
  • Rear fog light
  • Electronic cruise control
  • Driver/front passenger knee airbags
  • Automatic Tailgate
  • 4-wheel anti-lock brake system (ABS) w/electronic brake-force distribution (EBD)
  • Audi Drive Select
  • 5-link front suspension
  • Independent trapezoidal-link rear suspension
  • Space saving spare tire
  • Electronically controlled speed sensitive Servotronic pwr steering
  • Front/rear ventilated disc brakes
  • Coming & leaving home feature
  • Glass sunroof w/slide/tilt functions
  • Automatic dimming interior mirror
  • Driver/passenger sun visors w/illuminated vanity mirrors
  • Folding rear seat w/passthrough
  • 3.0L DOHC TFSI supercharged V6 engine -inc: dual intercoolers
  • 8-speed Tiptronic automatic transmission
  • Audi connect -inc: complimentary trial period data contract
  • Bluetooth cellphone preparation
  • SIRIUS satellite radio -inc: 3 month complimentary subscription
  • 3-point safety belts for all seating positions -inc: front seat pretensioning & force limiters
  • Audi hill hold assist
  • Driver/front passenger seat-mounted thorax side airbags
  • Front/rear full-size dual-threshold airbags
  • LATCH child restraint system for outboard rear seats
  • Rigid body shell w/energy-absorbing zone
  • Side intrusion protection
  • Sideguard head protection airbags for front & rear occupants
  • Manual folding heated exterior mirror w/memory
  • Automatic xenon plus headlights
  • 3-zone automatic climate control -inc: rear temp/vent controls
  • 12-way heated pwr front seats w/driver 4-way lumbar -inc: driver seat memory
  • 5" monochrome driver information system

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