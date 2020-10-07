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2012 Audi TTS

94,788 KM

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2012 Audi TTS

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2012 Audi TTS

2.0T

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Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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  • Listing ID: 6066519
  • VIN: TRUB1AFK8C1015340

Vehicle Details

  • Exterior Colour Scuba Blue Metallic (Blue)
  • Interior Colour Black (ZM)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 94,788 KM

Vehicle Description

RARE 2012 AUDI TTS 2.0T QUATTRO! LOW KM! MINT CONDITION NO ACCIDENTS AND SERVICED AT AUDI

DRIVES AND LOOKS LIKE NEW!!

EXTREMELY CLEAN INSIDE OUT. FRONT END PROTECTED WITH PPF (PROTECTION FILM)

SCUBA BLUE
QUATTRO AWD
AUDI NAVIGATION PLUS
BLUETOOTH
PADDLE SHIFTERS
HEATED SEATS
CRUISE CONTROL
3D FLOOR LINERS
NICE ALLOYS WITH GOOD TIRES
SPORT SEATS
RETRACTABLE SPOILER
AUTO ADAPTIVE XENON HEADLAMPS
FOG LIGHTS
BRUSHED ALUMINUM WING MIRRORS
AND MORE!

SOLD CERTIFIED

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

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WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE. PLEASE NOTE THAT THERE IS A FINANCE FEE FOR ALL FINANCE APPLICATIONS $495

EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Cruise Control
Remote Trunk Release
Carpeted floor mats
Split Folding Rear Seats
rear window defogger
Automatic climate control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front fog lights
Pwr windows
Lower Anchors & Tethers for Children (LATCH)
Front seat-mounted side airbags
Auto-Dimming Rearview Mirror
Side intrusion door beams
Illuminated locking glove box
Pwr vented front & solid rear disc brakes
aux pwr outlet
Electronic Stabilization Program (ESP)
HomeLink Remote Transmitter
Brushed aluminum trim
Theft deterrent system
Bluetooth Preparation
Heated windshield washer nozzles
Front dual-threshold airbags
Automatic bi-xenon headlamps
Pwr heated mirrors w/LED turn signals
Heated pwr front bucket seats
Centre console -inc: (2) cupholders
Dual illuminated vanity visors
Servotronic electromechanical pwr steering w/speed-dependent pwr assistance
2.0L TFSI turbocharged I4 engine
Permanent quattro all-wheel drive system
Audi magnetic ride adaptive damping system
4-link rear suspension
McPherson front suspension
Crash sensor -inc: doors unlock, battery disconnect, fuel shut off
4-wheel anti-lock brake system (ABS) -inc: electronic rear brakeforce distribution (EBD), brake assist
3-point front & rear seat belts -inc: force limiters, front pretensioners
Rain & speed sensing intermittent windshield wipers
Backlit instrument cluster w/brightness control -inc: trip computer, digital trip odometer w/service indicator

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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