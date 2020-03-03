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2012 Ford Focus

SE | BLUETOOTH | CLEAN

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2012 Ford Focus

SE | BLUETOOTH | CLEAN

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$4,988

+ taxes & licensing

  • 141,380KM
  • Used
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  • Listing ID: 4711932
  • VIN: 1FAHP3K22CL165474
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

GREAT SHAPE. CLEAN CAR. RUNS EXCELLENT.

HEATED SEATS
2 SETS OF KEYS
POWER ALL
POWER WINDOWS
CRUISE CONTROL
KEYLESS ENTRY
BLUETOOTH CD AUX USB EQUIPPED
HEATED MIRRORS
POWER MIRRORS

WILL BE SOLD CERTIFIED AT ONLY $395

****FINANCING AVAILABLE ON THIS UNIT FROM 4.99% O.A.C****
****WE ARRANGE FINANCING FOR ALL TYPES OF CREDIT****

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

Buy with confidence!!!
OMVIC Registered & UCDA MEMBER
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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Powertrain
  • Front Wheel Drive
Exterior
  • Rear Spoiler
Convenience
  • Rear Wiper
  • Rear coat hooks
  • Tilt/Telescopic Steering Wheel
  • Quad-beam halogen headlamps -inc: AutoLamp
Safety
  • Fog Lamps
  • Dual Stage Front Airbags
  • Child safety rear door locks
  • Front/rear curtain airbags
  • Lower anchors & tethers for children (LATCH) system
  • AdvanceTrac w/electronic stability control (ESC)
Comfort
  • Illuminated Entry
  • Manual climate control w/air filtration system
Windows
  • Rear Window Defroster
Trim
  • Body-colour door handles
  • Body-colour bumpers
Suspension
  • Independent McPherson strut front suspension
Media / Nav / Comm
  • Mast antenna
Security
  • SecuriLock passive anti-theft system (PATS)
Power Options
  • Pwr windows w/driver 1-touch down
  • Body-colour folding pwr mirrors -inc: integrated spotter feature
Additional Features
  • Driver foot rest
  • (2) front cupholders
  • Passenger seatback map pocket
  • Tire pressure monitoring system (TPMS)
  • Black rocker mouldings
  • Front door storage bins
  • P215/55R16 tires
  • Steel mini spare
  • Active grille shutters
  • Black grille w/chrome trim
  • Fixed intermittent wipers
  • Full floor centre console w/storage
  • Floor console armrest
  • Warning buzzers
  • Driver/front passenger belt minder
  • Driver/front passenger sun visors
  • Front/rear dome lights
  • Storage compartment dome light
  • Anti-lock braking system (ABS) w/electronic brake assist
  • Front/rear side impact airbags
  • Passenger occupant detection system (PODS)
  • Height adjustable seatbelts
  • 3-point seatbelts in all seating positions -inc: pretensioners
  • Removable pkg tray
  • Easy Fuel capless fuel-filler system
  • 2.0L Ti-VCT DI I4 flex fuel engine
  • Electronic pwr-assisted steering
  • Independent control blade rear suspension -inc: rear stabilizer bar
  • MyKey system -inc: top speed limiter, audio volume limiter, early low fuel warning, programmable sound chimes, Beltminder w/audio mute
  • Instrument cluster -inc: tachometer, dot matrix display, compass, outside temp display, trip computer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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