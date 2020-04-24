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2012 Ford Focus

SE | BLUETOOTH | SPORT ED

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2012 Ford Focus

SE | BLUETOOTH | SPORT ED

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$4,950

+ taxes & licensing

  • 162,288KM
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  • Listing ID: 4924893
  • VIN: 1FAHP3F27CL199159
Exterior Colour
Oxford White (White)
Interior Colour
Medium Light Stone (EL)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, WE ARE OFFERING ALL SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING ONLY. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE.

GREAT SHAPE. CLEAN CAR. RUNS EXCELLENT.

HEATED SEATS
POWER ALL
POWER WINDOWS
CRUISE CONTROL
KEYLESS ENTRY
BLUETOOTH CD AUX USB EQUIPPED
HEATED MIRRORS
POWER MIRRORS

WILL BE SOLD CERTIFIED AT ONLY $395

****FINANCING AVAILABLE ON THIS UNIT FROM 4.99% O.A.C****
****WE ARRANGE FINANCING FOR ALL TYPES OF CREDIT****

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

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OMVIC Registered & UCDA MEMBER
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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Powertrain
  • Front Wheel Drive
Safety
  • Fog Lamps
  • Dual Stage Front Airbags
  • Child safety rear door locks
  • Front/rear curtain airbags
  • Lower anchors & tethers for children (LATCH) system
  • AdvanceTrac w/electronic stability control (ESC)
Comfort
  • Illuminated Entry
  • Manual climate control w/air filtration system
Windows
  • Rear Window Defroster
Convenience
  • Rear coat hooks
  • Tilt/Telescopic Steering Wheel
  • Quad-beam halogen headlamps -inc: AutoLamp
Trim
  • Body-colour door handles
  • Body-colour bumpers
Suspension
  • Independent McPherson strut front suspension
Media / Nav / Comm
  • Mast antenna
Security
  • SecuriLock passive anti-theft system (PATS)
Power Options
  • Pwr windows w/driver 1-touch down
  • Body-colour folding pwr mirrors -inc: integrated spotter feature
Additional Features
  • Driver foot rest
  • (2) front cupholders
  • Passenger seatback map pocket
  • Tire pressure monitoring system (TPMS)
  • Black rocker mouldings
  • Front door storage bins
  • P215/55R16 tires
  • Steel mini spare
  • Active grille shutters
  • Black grille w/chrome trim
  • Fixed intermittent wipers
  • Full floor centre console w/storage
  • Floor console armrest
  • Warning buzzers
  • Driver/front passenger belt minder
  • Driver/front passenger sun visors
  • Front/rear dome lights
  • Storage compartment dome light
  • Anti-lock braking system (ABS) w/electronic brake assist
  • Front/rear side impact airbags
  • Passenger occupant detection system (PODS)
  • Height adjustable seatbelts
  • 3-point seatbelts in all seating positions -inc: pretensioners
  • Easy Fuel capless fuel-filler system
  • 2.0L Ti-VCT DI I4 flex fuel engine
  • Electronic pwr-assisted steering
  • Independent control blade rear suspension -inc: rear stabilizer bar
  • MyKey system -inc: top speed limiter, audio volume limiter, early low fuel warning, programmable sound chimes, Beltminder w/audio mute
  • Instrument cluster -inc: tachometer, dot matrix display, compass, outside temp display, trip computer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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