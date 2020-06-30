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2012 Ford Focus

183,529 KM

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Bronte Auto Services

647-409-6177

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2012 Ford Focus

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2012 Ford Focus

SE | CLEAN CARFAX | CHEAP PRICE

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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  • Listing ID: 5331572
  • VIN: 1FAHP3F29CL186865

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183,529KM
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Oxford White (White)
  • Interior Colour Medium Light Stone (EL)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 183,529 KM

Vehicle Description

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, TEST DRIVES AND PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE

LOW KMS. LOADED WITH OPTIONS. NO ACCIDENTS. CLEAN CARFAX. LOCAL ONTARIO REGISTERED VEHICLE


REMOTE START
KEYLESS ENTRY
MICROSOFT SYNC
AUX USB EQUPPED
BLUETOOTH EQUIPPED
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
AM FM CD EQUIPPED
CRUISE CONTROL
HEATED SEATS
FOG LAMPS
NEW TIRES PIRELLI ALL SEASON
NEW BRAKES ALL AROUND
SPOILER MOUNTED
TINTED WINDOWS


This vehicle is not certified currently. Certification is available for $695. After the certification process it will be fit for the road.

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

Vehicle Features

Front Wheel Drive
Fog Lamps
Dual Stage Front Airbags
Child safety rear door locks
Front/rear curtain airbags
Lower anchors & tethers for children (LATCH) system
AdvanceTrac w/electronic stability control (ESC)
Illuminated Entry
Manual climate control w/air filtration system
Rear Window Defroster
Rear coat hooks
Tilt/Telescopic Steering Wheel
Quad-beam halogen headlamps -inc: AutoLamp
Body-colour door handles
Body-colour bumpers
Independent McPherson strut front suspension
Mast antenna
SecuriLock passive anti-theft system (PATS)
Pwr windows w/driver 1-touch down
Body-colour folding pwr mirrors -inc: integrated spotter feature
Driver foot rest
(2) front cupholders
Passenger seatback map pocket
Tire pressure monitoring system (TPMS)
Black rocker mouldings
Front door storage bins
P215/55R16 tires
Steel mini spare
Active grille shutters
Black grille w/chrome trim
Fixed intermittent wipers
Full floor centre console w/storage
Floor console armrest
Warning buzzers
Driver/front passenger belt minder
Driver/front passenger sun visors
Front/rear dome lights
Storage compartment dome light
Anti-lock braking system (ABS) w/electronic brake assist
Front/rear side impact airbags
Passenger occupant detection system (PODS)
Height adjustable seatbelts
3-point seatbelts in all seating positions -inc: pretensioners
Easy Fuel capless fuel-filler system
2.0L Ti-VCT DI I4 flex fuel engine
Electronic pwr-assisted steering
Independent control blade rear suspension -inc: rear stabilizer bar
MyKey system -inc: top speed limiter, audio volume limiter, early low fuel warning, programmable sound chimes, Beltminder w/audio mute
Instrument cluster -inc: tachometer, dot matrix display, compass, outside temp display, trip computer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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