2012 Ford Fusion

ONE OWNER UNIT!!! ONLY 56626 KMS!!! LIKE A NEW CAR WITH SERVICE HISTORY!



POWER ALL

POWER WINDOWS

CRUISE CONTROL

KEYLESS ENTRY

BLUETOOTH CD AUX USB EQUIPPED

NEW WINTER TIRES INSTALLED

ALLOY WHEELS

FOG LAMPS

POWER MIRRORS



WILL BE SOLD CERTIFIED



WILL BE SOLD CERTIFIED AT NO EXTRA COST.



****FINANCING AVAILABLE ON THIS UNIT FROM 4.99% O.A.C****

****WE ARRANGE FINANCING FOR ALL TYPES OF CREDIT****



FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.

FREE OIL CHANGE.

FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.

FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.



CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426



Buy with confidence!!!

OMVIC Registered & UCDA MEMBER

We have excellent consumer reviews! Visit our Facebook page: Bronte Auto Services.



LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.

STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.



For more inventory please visit our website:

http://www.bronteautoservices.com/



Address:

1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B

BURLINGTON L7M 1W6.



*******BY APPOINTMENT ONLY*******



ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT

MONDAY THROUGH FRIDAY



WE ARE OPEN SATURDAYS!!!

10AM TO 7PM



SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******



CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Additional Features Phares antibrouillards

Traction avant

D?givreur de lunette

?clairage d'accueil

Syst?me de freinage antiblocage aux 4 roues

Freins assist?s ? disque aux 4 roues

Verrouillage de s?curit? pour les enfants (portes arri?re)

Tapis protecteurs avant et arri?re

(2) prises de courant de 12 V

Poches au dos des si?ges avant

Acc?s sans volet Easy Fuel au r?servoir de carburant

Protection antid?charge

Syst?me de surveillance de la pression des pneus

R?troviseurs ? r?glage ?lectrique, chauffants, de couleur assortie

Embouts de tuyaux d'?chappement chrom?s doubles

MOTEUR DURATEC 4 CYL. EN LIGNE 16 SOUPAPES DE 2,5�L

Calandre en chrome brillant ? trois barres

Essuie-glaces avant ? intervalles fixes changeant selon la vitesse du v?hicule

Glaces teint?es en verre solaire

Petite roue/pneu de secours de 16?po

Phares halog?nes avec allumage/arr?t automatique

Alarme p?rim?trique antivol

Appuie-t?tes r?glables ? toutes les places

Banquette rabattable ? ressort s?par?e ? 60/40 ? l'arri?re - comprenant?: accoudoir central avec (2) porte-gobelets

Console centrale dans la rang?e avant avec rangement en deux parties dans l'accoudoir

Groupe d'instrumentation - comprenant?: centre des messages, ordinateur de voyage

Pare-soleils avec deux miroirs ?clair?s

Plafonnier avec lampes de lecture ? l'avant et ? l'arri?re

R?gulateur de la temp?rature avec filtre ? air de cabine

Syst?me antivol passif SecuriLock (PATS)

Vitres ?lectriques - comprenant?: option d'ouverture/fermeture rapide c?t?s conducteur

Direction ? pignon et cr?maill?re ? assistance ?lectrique variable

Moteur Duratec 4 cyl. en ligne 16 soupapes de 2,5?L

SIRIUS satellite radio avec abonnement pr?pay? de 6 mois

Ancrages et attaches inf?rieurs pour si?ges d'enfant (LATCH)

Contr?le ?lectronique de stabilit? AdvanceTrac - comprenant?: anti-patinage actionn? par les freins

Dispositif de classification de l'occupant

Poign?e d'ouverture d'urgence ?clair?e du coffre

Syst?me avertisseur SOS apr?s collision

Syst?me de protection lat?rale - comprenant?: coussins gonflables ? impact lat?ral ? l'avant, rideaux gonflables lat?raux ? l'avant/? l'arri?re

Syst?me de s?curit? personnelle - comprenant?: pr?tendeurs pour ceintures de s?curit?, r?tracteurs avec limiteurs de charge, coussins gonflables avant ? deux niveaux avec capteur de position du si?ge du conducteur, capteur de s?v?rit? de collision

Syst?me MyKey, comprenant : limiteur de vitesse maximale, limiteur de volume audio, avertissement t?t du niveau bas de carburant, sonneries programmables, rappel de ceintures avec sourdine de la radio

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.